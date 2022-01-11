نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف انخفاض كبير في أسعار هواتف سامسونج وهواوي لأكثر من 30% في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض كبير في أسعار هواتف سامسونج وهواوي لأكثر من 30%، انحفضت أسعار الهواتف الجوالة في عدد من المتاجر الإلكترونية مع استمرار عروض الشتاء، وتصدرت إصدارات هواوي وسامسونج قائمة الهواتف التي حظت بتخفيضات ملحوظة؛ لذا فسوف نبرز لكم أحدث أسعار الجوالات في الأسبوع الثاني من يناير 2022. ولنبدأ بشركة هواوي ونسخة Y5P 4G سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، حيث يتوفر الهاتف لدى كارفور باللون الأزرق بسعر 444 ريال والتوصيل مجاني، ويتوفر لدى أمازون السعودية بنفس اللون بسعر 385 ريال و12 ريال للتوصيل. كما يبلغ سعر الجوال في مكتبة جرير بسعر 399 ريال ويتوفر باللون الأسود.

انخفاض أسعار هواتف سامسونج وهواوي

يمكنك أيضاً طلب تلك النسخة عبر شركة هواوي بسعر 382 ريال والتوصيل مجاني، بينما بلغ سعر الجوال ضمن عروض أسواق العثيم 382 ريال، أما في نون السعودية فقد توفر الهاتف باللون الأبيض بسعر 429 ريال. وتوفرت النسخة الأحدث هواوي Y7p بسعر 726 ريال في عروض كارفور على الجوال، وتوفر الهاتف بسعر أقل في تخفيضات الهواتف الذكية في أسواق العثيم، حيث بلغ سعره فقط 645 ريال ولكن يجب أن تشتري من المتجر مباشرة.

ويتوفر هواوي Y7p بسعر أعلى في أمازون السعودية بالاضافة إلى قيمة خدمة التوصيل التي تبلغ 12 ريال، حيث بلغ سعره 880 ريال بنفس سعة التخزين الداخلية وهي 64 جيجا بايت مع نفس المواصفات. أما الإصدار سي من جوال هواوي nova 7 فقد توفر في أمازون بسعر 1449 ريال إلى جانب مصاريف التوصيل، بينما يمكنك طلب الهاتف عبر شركة هواوي نفسها وسوف يكلفك 1599 ريال.

أفضل عروض جوالات سامسونج

أما أحدث التخفيضات المتوفرة على إصدارات سامسونج فقد تضمنت جالاكسي A32 4G سعة 128 جيجا بايت و6 جيجا رام، ويتوفر باللون الأزرق في مكتبة جرير بسعر 949 ريال والتوصيل مجاني. ويتوفر الجواال باللون الأبيض بنفس السعة ولكن يدعم تقنية 5G لدى متجر هناك بسعر 1099 ريال والتوصيل مجاني، كما يتوفر لدى فيرجن ميجا ستور بنفس السعر والمواصفات. أما في أمازون السعودية فقد توفرت نسخة جالاكسي A32 5G ثنائي الشريحة باللون الأبيض بسعر 1023 ريال، وفي عروض مكتبة جرير بلغ سعر الجوال 1099 ريال شامل التوصيل، وفي نون السعودية وصل الهاتف لأرخص سعر على الإطلاق وهو 1049 ريال فقط والتوصيل مجاني مع ضمان لمدة عامين.

وبلغ سعر سامسونج جالاكسي A22 4G في كارفور 739 ريال وهو متوفر باللون الأسود بسعة 64 جيجا بايت و4 جيجا رام، وفي أمازون السعودية وصل سعره إلى 714 ريال + توصيل 12 ريال. وتوفر الهاتف ضمن عروض نون بسعر 725 ريال والتوصيل مجاني، أما سعر الهاتف في اكسترا فقد بلغ حوالي 799 ريال وهو منوفر باللون الأبيض. أما نسخة الـ 5G من جالاكسي A22 فقد توفرت لدى تيله بسعر 785 ريال والتوصيل مجاني، وأيضاً لدى كل من فيرجن ميجا ستور ومتجر هناك ومكتبة جرير بنفس السعر وهو 775 ريال.