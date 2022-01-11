شوف أقوى عروض لولو هايبر الأوفر على الهواتف الذكية والأيفون تحت شعار خصم ثابت نصف السعر لا تفوتها

عروض لولو هايبر تتقدم بعرض مجموعة مختلفة من الأجهزة الهامة التي يحتاج إليها الكثيرون بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نعاصره حالياً. فهناك الكثير ممن يرغب بامتلاك جهاز محمول أي هاتف حديث بمميزات عصرية وحديثة تواكب العصر تمكنه من التواصل مع الآخرين، وأيضاً لتمكنهم من إنجاز الأعمال بشكل سريع وبكل سهولة. في هذا المقال سوف نقدم لكم باقة بأسعار وخصومات ثابتة على الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والأيفون لا تفوت العرض المذهل من لولو هايبر.

أقوى عروض لولو هايبر الأوفر على أجهزة الأيفون بخصومات مذهلة

تقدم لولو هايبر عروضها الجديدة تحت شعار خصم ثابت نصف على مختلف المنتجات والأجهزة في جنيع متاجرها لا تفوتها فرصة لا تعوض.

خصم 150 ريال على أيفون 13 برو ماكس، جيث يحتوي على ذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 جيجا بايت. بسعر 5549 ريال بدلاً من 5699 ريال سعودي.

بينما أيفون 13 برو ماكس، بسعة تخزين داخلي 128 جيجا بايت، بسعر 5099 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي.

احصل على خصم 400 ريال على أيفون 12 برو، يعمل بنظام تشغيل IOS 14، ومقاس شاشة الجهاز 6.1 بوصة. كما يحتوي على كاميرتين خلفيتين بدقة 12+12 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل، من الجيل الخامس. بالإضافة إلى سعة الرام 4 جيجا بايت، ومساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. بسعر 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال سعودي.

تخفيضات عروض لولو القوية على الهواتف الذكية

احصل على خصم 800 ريال على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس، مدعم بأندرويد 11، وهو من الجيل الخامس. كما أن أنه مزود برامات سعتها 8 جيجا بايت لزيادة سرعة الجهاز، بينما سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. ومزود بثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12+64+12 ميجا بيكسل، والأمامية دقتها 10 ميجا بيكسل. بسعر 3099 ريال بدلاً من 3899 ريال سعودي.

خصم 1850 ريال على هاتف سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا، من الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.9 بوصة، ومدعم بأندرويد 10. كما أن مساحة الذاكرة الداخلية للجهاز 256 جيجا بايت، وسعة الرام 12 جيجا بايت، ويحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة عالية هي 12+12+108 ميجا بيكسل. بينما الكاميرا الأمامية دقتها 10 ميجا بيكسل، بسعر 3299 ريال بدلاً من 5149 ريال سعودي.

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