طريقة تنظيف الممبار الطريقة السحريه بمكونين فقط وغطاء زجاجه هتخلي الممبار زي الفل ومن غير تعب

مكون جبار لتنظيف الممبار بسرعة الصاروخ حيث أن الممبار من الأكلات الشعبية المنتشرة، والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص إلا أن الكثير من ربات البيوت يواجهون صعوبة في تنظيفها، ولذلك تبحث الكثير من السيدات عن أسهل طريقة لتنظيفها، ولهذا قد أعددنا لكم في مقالنا هذا أفضل طرق التنظيف باستخدام مكونات بسيطة.

مكون جبار لتنظيف الممبار بسرعة الصاروخ

الممبار من الأكلات الشعبية التي يحبها الكثير من الأشخاص ومن الممكن تنظفها في المنزل بمكونات موجودة في المنزل من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة، ومن أهم الطرق ما يلي:

كربونات الصوديوم: وذلك لأنه يعد من المكونات الفعالة التي تتخلص من أي عوالق داخل الممبار وتخلصك من الروائح المزعجة.

كما أنه لا بد أن نقوم بإحضار وعاء مناسب ثم يتم غسل الممبار تحت المياه الجارية.

ثم نتخلص من الزوائد من الممبار في وعاء أخر.

ومن ثم نضع الممبار هذا في وعاء ثم نضيف إليه ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع قليل من الليمون وقليل من الخل ثم نتركهم حوالي ربع ساعة.

ثم من خلال هذه المكونات نقوم بالفرك جيدا حتي يتم تنظيفه ثم تحت الماء الجاري.

بعد ذلك يتم غسله جيدا ثم يقلب ويغسل مرة أخرى ثم يجب نقع الممبار مع الخل والليمون مدة كافية للتخلص من أي روائح كريهة.

فوائد الممبار