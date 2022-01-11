حرق الدهون من غير ولا حركة معلومات لا تتخيلها عن حرق الدهون هتخس من غير حرمان

حرق الدهون الصعبة في أجسادنا والسعي لإنقاص الوزن الزائد والحصول على الوزن المثالي والشكل اللائق لأجسادنا لممارسة المهام الحياتية بسهولة ويسر ولياقة هدف يود الكثير الحصول عليه، لما تسببه السمنة من أضرار على القلب والصحة العامة وأيضا الأثر السلبي للسمنة على الثقة في النفس، فهدفنا دائما الحصول على الراحة النفسية والشكل الجذاب اللائق لتعزيز مهارتنا الاجتماعية أيضا.

خسارة الوزن بدون مجهود

خسارة الوزن بسهولة بدون ترتيب اشتراك في الجيم أو عمل تمرينات رياضية يومية حتى لو بسيطة شئ لايتوقعه الكثير مما لا شك فيه أن ممارسة الرياضة مهمة جدا ولكن أحيانا لا يسعفنا الوقت والروتين اليومي للحياة أن نمارس الرياضة بانتظام فاليكم كيفية خسارة الوزن بدون مجهود :

حرق السعرات الحرارية بالتفكير فقط

لك أن تتخيل أن التفكير الزائد وحده أو ألعاب العقل تعمل على فقد بعض السعرات الحرارية والكثير مننا عند المذاكرة وبذل الجهد الذهني والتفكير يجد نفسه يأكل أكثر بعد الانتهاء أي مجهود ذهني أو ألعاب للعقل، والدليل على ذلك أن المخ قام بمجهود واحتاج اللي ضخ المزيد من الجلوكوز والأكسحين، حتى عند مشاهدة أفلام الرعب و الأكشن وزيادة تسارع معدلات ضربات القلب يفقد الجسم بعض السعرات الحرارية، وعلى الرغم من أن العقل يشكل 2٪ فقط من وزن الجسم إلا انه يحرق 20٪ من الطاقة المستهلكة وهذا في وقت الراحة فقط.

حرق السعرات الحرارية بالماء

نعم الماء فقط خاصة الماء البارد بجانب انه لا يحتوي على سعرات حرارية وأيضا الفوائد التي لا تعد ولا تحصى للماء وأن 70٪ من أجسادنا ماء، فإن الماء يحفز الجسم على فقد السعرات الحرارية وأيضا إكساب الجسم الإحساس بالشبع ففي حال الشعور بالجوع ينصح بشرب الماء قبل الأكل للتأكد أن ما تشعر به هو إحساس بالعطش وليس الجوع وخاصة في فصل الشتاء حيث يخلط الكثير بين إحساس الجوع والعطش لبرودة الجو، كما يحفز الماء الجسم على حرق الدهون والتخلص أيضا من السموم ومساعدة الجسم على التفكير السليم، كما أن الماء يعد بديل جيد جدا للمشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على سكريات بنسبة عالية فعند استبدال الرغبة في تلك المشروبات بشرب الماء فإن الجسد بعد عدة دقائق يفقد الحاجة اللي تناول هذه المشروبات.