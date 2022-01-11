احذر.. 3 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء ل 800 جنية بالشتاء

ارتفاع فاتورة الكهرباء أمر يزعج الكثير من المواطنين وهم لا يشعرون أن الأمور الخاطئة التي يتبعونها هي السبب الرئيسي والأساسي في هذا، حيث أن السبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء هو حلول فصل الشتاء والتصرفات التي يتبعها الكثير منا، فهم يستهلكون أجهزة كثيرة في الشتاء بلا ترشيد الأمر العادي استهلاك الكهرباء بدون تبذير فاليوم في مقالنا هذا سوف نتعرف معكم على بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير منا والأجهزة التي تعمل على زيادة فاتورة الكهرباء.

الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

السخان الكهربائي هو من أكثر الأجهزة التي تساهم في غلاء فاتورة الكهرباء، ولكي نتجنب هذه الزيادة في الفاتورة علينا بترشيد الاستخدام أي تشغيل السخان وقت الحاجة فقط ويترك على درجة حرارة منخفضة إلى حد ما لكي لا يستهلك الكهرباء بشكل قوي.

ومن ضمن الأجهزة المستخدمة هي الدفاية وهي أيضا من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير.

والتكييف عندما يشغل على النظاﻤ الدافئ يستهلك كهرباء بشكل كبير.

براد المياه الكهربى أو ما يسمى الغلاية من أكثر الأجهزة التي تستهلك كهرباء.

بعض الأجهزة تتسبب في استهلاك الكهرباء