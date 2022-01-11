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عمر شويل - جدة احذر.. 3 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء ل 800 جنية بالشتاء - ثقفني
ارتفاع فاتورة الكهرباء أمر يزعج الكثير من المواطنين وهم لا يشعرون أن الأمور الخاطئة التي يتبعونها هي السبب الرئيسي والأساسي في هذا، حيث أن السبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء هو حلول فصل الشتاء والتصرفات التي يتبعها الكثير منا، فهم يستهلكون أجهزة كثيرة في الشتاء بلا ترشيد الأمر العادي استهلاك الكهرباء بدون تبذير فاليوم في مقالنا هذا سوف نتعرف معكم على بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير منا والأجهزة التي تعمل على زيادة فاتورة الكهرباء.
الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء
- السخان الكهربائي هو من أكثر الأجهزة التي تساهم في غلاء فاتورة الكهرباء، ولكي نتجنب هذه الزيادة في الفاتورة علينا بترشيد الاستخدام أي تشغيل السخان وقت الحاجة فقط ويترك على درجة حرارة منخفضة إلى حد ما لكي لا يستهلك الكهرباء بشكل قوي.
- ومن ضمن الأجهزة المستخدمة هي الدفاية وهي أيضا من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير.
- والتكييف عندما يشغل على النظاﻤ الدافئ يستهلك كهرباء بشكل كبير.
- براد المياه الكهربى أو ما يسمى الغلاية من أكثر الأجهزة التي تستهلك كهرباء.
بعض الأجهزة تتسبب في استهلاك الكهرباء
- الغسالة: هي من الأجهزة التي تستهلك كهرباء بشكل كبير، لذا يجب علينا أثناء الشراء نختار النوع الموفر للكهرباء كما يجب أيضا فصل التيار الكهربي أثناء عدم الاستخدام.
- في معظم البيوت الحديثة يوجد الكثير من الاجهزة الإلكترونية التي تستهلك الكهرباء منها الكمبيوتر والطباعة والراوتر وكل هذه الأجهزة من الأجهزة المستهلكة للكهرباء فيجب علينا إطفاء هذه الأجهزة ليلا.
- السخان الكهربائي من أكثر الأشياء التي تزيد من فاتورة الكهرباء، هو تشغيل السخان على درجة حرارة عالية مما يجعل عمره الافتراضي قليل ويساعد في زيادة الفاتورة.
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