معلقة واحدة ليلاً وانسي اصفرار المرحاض والبقع هيبقي جديد لنج بدون مجهود

يجب أن نشير في البداية أن وصفة تنظيف الحمامات وتعقيمه بشكل جيد ما أكثر الأمور التي تهم جميع السيدات بكل تأكيد كما يجب الإشارة أنها تعتبر من المهام الصعبة للغاية وقد تواجه العديد من السيدات بعض المشاكل في تنظيف مثل هذا المكان، حيث يعتبر من أكثر المناطق التي تحتوي على العديد من الجراثيم والبكتيريا والاوساخ أيضا لذلك فلكل سيدة تبحث عن طريقة سهلة وبسيطة من أجل العناية بنظافة الحمامات وتعقيمها أيضا بأقل المكونات الممكنة والخطوات سهلة وبسيطة تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

وصفة تنظيف الحمامات

في البداية يجب عليكم إحضار بعض المنظفات التي لها مفعول رائع للغاية في تنظيف مثل هذه الأماكن في المنزل ومن أهمها:

كوب واحد من مسحوق الغسيل.

كوب واحد من جل تنظيف الأطباق.

كوب واحد من كلوركس الألوان.

طريقة تنظيف الحمامات

في البداية يجب أن تقومي بإحضار وعاء كبير.

ثانيا يجب أن تقومي بملء هذا الوعاء ببعض الماء الفاتر.

ثم يتم إصابة الصابون والكلوركس وكوب من صابون المواعين.

قم بعد ذلك يجب أن يتم مزج جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ثم يتم سكب هذا الخليط في زجاجات صغيرة حتى يحين الاستخدام في أي وقت.

وصفة أخرى لتنظيف السيراميك والأحواض والمراحيض

من الافضل استخدام هذه الوصفة بشكل مستمر كل يوم في تنظيف جميع الجوانب الحمام كما تساعد هذه الوصفة على تلميع السيراميك والحوض وغيرها لذلك يجب عليكم اتباع هذه الوصفة كما يلي: