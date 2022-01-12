طريقة ممتازة لتنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الصدأ والسواد بدون مجهود

فكرة عبقرية وسريعة لتنظيف طاسة القلي المحروقة، يوجد العديد من الطرق في تنظيف الأواني والتخلص من البقع وعلى الرغم من استخدام أقوى المنظفات إلا ان يترك آثار الدهون ما زالت موجودة بالفعل، لذلك ينصح بتوفير المال وتجربة إحدى الوصفات الفعالة في تنظيف البقع والحروق الصعبة بكل سهولة وبدون تعب، لذلك نعرض لكم في هذا المقال أفضل وصفات التنظيف والتخلص من البقع نهائيا.

تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الصدأ

يتم تنظيف الطاسات و الأواني المحروقة عن طريق الكثير من الوصفات ليصبح لديك أواني نظيفة خالية من أي بقع ولا دهون، وكل هذا من خلال المكونات التالية:

كمية مناسبة من عصير ليمون.

مقدار مناسب من ملح الليمون.

ملعقة من الكركديه الجاف.

قشور الليمون.

كمية من الماء الساخن.

كمية من البيكنج الصودا.

طريقة تنظيف الحلل

يتم تنظيف الحلل من خلال اتباع بعض الخطوات الصحيحة للحصول على أواني نظيفة خالية من أي بقع ولا دهون من خلال الخطوات التالية: