نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ممتازة لتنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الصدأ والسواد بدون مجهود في المقال التالي
فكرة عبقرية وسريعة لتنظيف طاسة القلي المحروقة، يوجد العديد من الطرق في تنظيف الأواني والتخلص من البقع وعلى الرغم من استخدام أقوى المنظفات إلا ان يترك آثار الدهون ما زالت موجودة بالفعل، لذلك ينصح بتوفير المال وتجربة إحدى الوصفات الفعالة في تنظيف البقع والحروق الصعبة بكل سهولة وبدون تعب، لذلك نعرض لكم في هذا المقال أفضل وصفات التنظيف والتخلص من البقع نهائيا.
تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الصدأ
يتم تنظيف الطاسات و الأواني المحروقة عن طريق الكثير من الوصفات ليصبح لديك أواني نظيفة خالية من أي بقع ولا دهون، وكل هذا من خلال المكونات التالية:
- كمية مناسبة من عصير ليمون.
- مقدار مناسب من ملح الليمون.
- ملعقة من الكركديه الجاف.
- قشور الليمون.
- كمية من الماء الساخن.
- كمية من البيكنج الصودا.
طريقة تنظيف الحلل
يتم تنظيف الحلل من خلال اتباع بعض الخطوات الصحيحة للحصول على أواني نظيفة خالية من أي بقع ولا دهون من خلال الخطوات التالية:
- يتم إحضار وعاء كبير من الماء ونضعه على النار.
- ثم يتم إضافة كمية كبيرة من عصير الليمون والكركديه وقشر الليمون والملح ثم نتركها على النار المتوسطة حتى تغلي.
- ثم بعد ذلك نضع الأواني المراد تنظيفها من الحروق داخل الوعاء ثم نتركها في الماء لمدة عشرة دقائق.
- عندما تغلي تماما يتم إزالتها من الماء لكي نتمكن من تنظيفها بكل سهولة ويسر حتى تصبح نظيفة تماما.
- يتم بعدها إحضار قطعة من السلك ونبدأ في تنظيف الأواني كاملة حتى يتم تنظيفها.
- حيث لا بد أن نكرر عملية التنظيف حتى نتخلص من الحروق نهائيا بالتدريج.
- كما أنه اخيرا يتم غسلها بالماء والصابون حتي تتم النظافة كاملة.
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