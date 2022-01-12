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عمر شويل - جدة طريقة التيمم بشكل صحيح - ثقفني
طريقة التيمم بشكل صحيح، يهتم الكثير من الأشخاص حول معرفة طريقة التيمم بشكل صحيح في حالة عدم القدرة على الغسل من الجنابة بسبب عدم توافر الماء أما في حالة معرفة حكم التيمم من الجنابة بدل الغسل بسبب الأجواء الباردة أكد جمهور الفقهاء أنه لا ينبغي التيمم من الجنابة بدلا من الغسل لأن ينبغي على المسلم الغسل حتى في حالة البرد القاسي القاسي والتيمم مسموح فقط في حالة عدم توافر الماء.
طريقة التيمم بشكل صحيح
- يعتبر التيمم الصحيح عبارة عن غسل مرة واحدة للوجه والكفين والذي يتضمن ضرب التراب ومسح بهما الوجه والكفين ولكن ينبغي أن يكون هذا التراب نظيف وطاهر وينبغي عدم مسحه الذراعين.
- وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابي عمار بن ياسر قال له، إنما يكفيك أن تقوم بيديك هكذا ثم ضم بيديه الأرض ومسح بها وجهه وكفيه.
الأوقات التي يجوز فيها التيمم
يوجد بعض الحالات الخاصة التي يتم السماح بها والتيمم في حالة عدم تواجد الماء، وهذا يدل على رحمة الله عز وجل بعباده واليكم الحالات كالآتي،
- في حالة إذا جاء وقت الصلاة ولم يستطيع الرجل المسلم أو المرأة المسلمة وجود ماء نقي لكي يتمكنوا من الوضوء يسمح لهم بالتيمم ولكن ذلك في حالة عدم القدرة نهائيا على وجود الماء أو الحصول عليه.
- في حالة إذا كان هذا الإنسان مصاب بمرض يمنع ملامسة الماء جلدة وهذا الأمر قد يتسبب في حدوث بعض الجروخ الخطيرة. يتم السماح بالتيمم في حالة البرد الشديد إذا كانت الماء المغلي سوف تتسبب في زيادة المرض على هذا الشخص أو في حالة الشيخوخة أو المرض الشديد.
- يتم السماح بالتيمم في حالة وجود كمية قليلة من الماء لا تكفي إلا للشرب أو تحضير الطعام فإن استعمالها في الوضوء سوف يتسبب في موت هذا الشخص من الجوع والعطش وبالتالي يتم السماح له بالتيمم.
- أما في حالة عدم وجود التراب للتيمم يمكن استخدام الحجر وتقليبه بين يديك مثل الصابون ووضعه على الوجه واليدين وتضرب الأرض بيديك ثم تمسح بها وجهك ويديك.
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