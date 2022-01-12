شوف بخصومات تتعدى 50% عروض بنده الأسبوعية بمناسبة العودة للمدارس Panda من مجلة بنده Hyper Panda

بخصومات متميزة جداً تصل إلى 60% لفترة محدودة بمناسبة العودة للدراسة ضمن عروض بنده الأسبوعية في كافة فروعهم بالمملكة العربية السعودية، نقدم لكم أقوى الخصومات الحصرية من اليوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 ولمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكميات ( أيهما أقرب) على جميع السلع الأساسية والكمالية التي تهم كل ربة أسرة من أعلى الماركات الموجودة بالأسواق السعودية، وبأقل سعر ممكن، فإنتهز الفرصة فقط لفترة محدودة، كل هذا وأكثر من خلال موقعنا الرسمي موقع ثقفني لجديد جميع عروض الدول العربية، والأخبار الحصرية، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية Hyper Panda

تجدون عملاء بنده الكرام كل ما تحتاجونه وأكثر من خلال مجلة بندة الأسبوعية Panda، والتي تتضمن كثير من المنتجات عالية الجودة بأسعار منافسة لجميع الهايبر ماركتات المنتشرة بالأسواق السعودية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر مكرونة رنا، وكرتونة المياه من أروى، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار قطع لحم التونة الفاخرة المنقوعة في زيت دوار الشمس من ماركة حدائق كاليفورنيا، كما يتوفر بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار عبوات النسكافيه سريع الذوبان بدون إضافات من القهوة الكلاسيكية Nescafe، وتنزيل آخر منهم على سعر الجبنة الكريمية القابلة للدهن بطعم الشيدر، والسادة من ماركة المراعي.

خصومات العودة للمدارس بتخفيض يصل إلى 60%

نستكمل مع حضراتكم باقي عروضات بندة ماركت السعودي، ومن ضمنهم: خصم خاص على سعر قطع الدجاج من ماركة الكبير، وتخفيض آخر منهم على سعر برجر الدجاج المغلف بالخبز 8 قطع بحجم 400 جرام من بندة، وعرض آخر من بندة ماركت على سعر الخضروات المشكلة، وغيرهم على سعر عبوات البازلاء الخضرات بحجم نص كيلو، وتنزيلات أخرى منهم على سعر أصابع الدجاج الجامبو من الكبير.

تنزيلات السعودية في جميع فروع بنده ماركت Panda market

تخفيضات عديدة أخرى من بندة ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنهم: عرض جيد على سعر عبوات بوب كورن الدجاج، وغيرهم على سعر عبوات خضار ساديا 400 جرام الطازج بأنواعه المختلفة، وتنزيل آخر منهم على سعر عبوات ناجت الدجاج من ماركة السنبلة، وغيرهم.