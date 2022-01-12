شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 وحتي 60٪ علي جميع الأجهزة والمنتجات ولوازم المنزل

عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون متخصص بقطاع التجزئة، وكذلك فإن سوق بنده يمتلك الكثير من الأعمال التي تكون كبيرة وقوية بين جميع المتاجر، حيث أنها أيضًا تمتلك مجهودات عظيمة ورائعة جدًا، وذلك لكي يتم بناء شركة قوية وناجحة بين كل الشركات المتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث أن هايبر بنده يتضمن على العلامات القوية والكبيرة بين جميع المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا قامت شركة بنده بتمهيد طريقها لتشييد عدة تصورات إيجابية لعدة علامات تجارية متواجدة بالمملكة العربية السعودية.

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عروض بنده السعودية

خصومات بنده ببيع جميع المنتجات الغذائية والغير غذائية إلى كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقوم بمنح عدة أصناف ذات الجودة العالية والكبيرة بالسعر الذي يتناسب مع الأشخاص والمواطنين في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده قد استطاعت أن تنال عدة جوائز خلال تاريخها، ومن هذه الجوائز، جائزة أحسن وأفضل علامة تجارية متواجدة في آسيا عام 2011، وأيضًا جائزة سعودية تخص المسؤولية الاجتماعية في عام 2013.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على بالطماطم الإيطالية المقشرة في عصير الطماطم من النوع رنا مقدار 400 جرام عدد 1 + 1 يكون بسعر 3.50 بدلًا من 7 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر الكيلو جرام من جمبري البحر المطبوخ 50 أو 60 تكون بسعر 26.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده سعر الكيلو جرام من اليوسفي نوعه الباكستاني يكون 2.95 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.

لبن الصافي طويل الأجل للكرتون الواحد مقدار 12 * 1 لتر تكون بسعر 37.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.

900 جرام من الدجاج نوعه إنتاج تكون بسعر 12.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

بسكويت من النوع أوريو عدد اثنان حبة مقدار 16 * 38 جرام تكون بسعر 24.95 بدلًا من 37.90 ريال سعودي.

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