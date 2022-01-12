نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا extra اليوم أوفر في السعودية تخفيضات اكسترا وخصومات على الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا extra اليوم أوفر في السعودية بحيث يضمن للمستهلك أقل سعر للمنتجات، ويعرض كتالوج اكسترا الجديد باقة متنوعة من عروض الإلكترونيات والأجهزة الذكية، إضافةً إلى الأجهزة الكهربائية الصغيرة وأجهزة العناية بالبشرة، ويشجع متجر اكسترا السعودية على التسوق أون لاين من على الموقع الرسمي للمتجر، واختيار أفضل العروض والمنتجات التي تتناسب مع العميل بضمان أقل سعر للمنتج، وتسهيلًا على المواطن تقدم معارض اكسترا خدمات التقسيط حتى 36 شهر، والتي تتيح للمستخدم شراء حاجياته بمختلف المجالات بأقل سعر للقسط الشهري، وتضم العروض مجموعة من أفضل المنتجات الإلكترونية والكهربائية التي تساعد المستخدم على العيش بطريقة صحية وتوفير الوقت والجهد، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض اكسترا extra

تعد أجهزة محضر الطعام والأجهزة المدمجة من أفضل أنواع الأجهزة التي تضمن للمستخدم أداء أكثر من وظيفة في آنٍ واحد، ولذلك يهتم اكسترا في كتالوج العودة للمدارس بعرض أفضل ماكينات إعداد القهوة لعدد كبير من الأشخاص، إلى جانب أجهزة الخلاطات والمفارم، كما تشمل العروض أجهزة محمصات الخبز التي لا غنى عنها في إعداد الوجبات السريعة للإفطار أو للعشاء، وتتميز الأجهزة الكهربائية المعروضة ضمن تخفيضات اكسترا والتي تستمر حتى 22 يناير 2022 المقبل بالجودة الممتازة، والصناعة الممتازة من حيث الخامات التي تتسم بالمتانة والقوة وجودة التصنيع.

نينجا خلاط كهربائي 1500 وات + ملحقاته بسعر 739 بدلًا من 999 ريال سعودي.

فيليبس ماكينة إعداد القهوة 1.2 لتر 1000 وات باللون الأسود بسعر 799 بدلًا من 949 ريال سعودي.

محمصة الخبز من فيليبس 950 وات، شريحتين بسعر 179 بدلًا من 219 ريال سعودي.

مكواة اكسترا بأقل سعر

في موسم العودة للمدارس نحتاج دائمًا إلى أجهزة المكواة الكهربائية، والتي تختلف من حيث الشكل والمواصفات وفقًا لاستخداماتها، ولذلك يقدم متجر اكسترا عروض وتخفيضات مميزة على أجهزة المكواة الكهربائية، وتتنوع أجهزة المكواة في العروض إلى المكواة بالبخار، المكواة بالضغط، المكواة العامودية، وكاوية الملابس المحمولة سهلة الاستخدام.

مكواة ضغط من برنسيس بحجم 40 بوصة مع خاصية التنبيه الصوتي بسعر 1449 بدلًا من 1769 ريال سعودي.

كاوية الملابس من بيبيليس هوم المحمولة 1500 وات، تعمل بالبخار الجاف والمستمر بسعر 255 بدلًا من 299 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اون لاين

تضمن لكِ معارض اكسترا السعودية عناية سهلة بالشعر والبشرة، ولذلك توفر أنواع مختلفة من الفرشاة الحرارية لفرد الشعر سهلة الاستخدام، إلى جانب ماكينات إزالة الشعر عالية الجودة.