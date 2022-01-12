نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الشتاء الدافئة العثيم على كافة منتجات أسواق عبد الله العثيم في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الشتاء الدافئة العثيم على كافة منتجات أسواق عبد الله العثيم - ثقفني
عروض الشتاء الدافئة العثيم معنا أوفر في أسواق عبد الله العثيم قوموا الآن بزيارة أسواق العثيم واحصل على أقوى عروض الشتاء ووفر أكثر عند الشراء من منتجات العثيم واستمتع بفرص التوفير الرائعة في العثيم لا تفوتها، على كافة منتجات أسواق عبد الله العثيم وعلى جميع احتياجات المنزل العصري وعلى كافه الأجهزة المنزلية الحديثة، كل ذلك وأكثر فقط وحصرياً ضمن تخفيضات الشتاء داخل أسواق العثيم تسري العروض من الأربعاء 12 يناير إلى الثلاثاء 18 يناير أو حتى نفاد الكمية.
عروض الشتاء الدافئة العثيم:
- وفر حتى 52% مع أقوى عروض وتخفيضات أسواق عبد الله العثيم في الشتاء تسوق الآن واشتري حبة من شاي ليبتون كيس بعدد 200 كيس وبسعر 18.95 ريال سعودي بعد العروض المقدمة من أسواق العثيم وبدلاً من سعر الحبة الأساسي قبل العرض وهو 39.25 ريال سعودي.
- اشتري كيس أرز تاج محل سيلا بسمتي هندي وزن 10 كجم وبسعر 83.95 ريال سعودي للكيس قبل الخصم وأما بالنسبة لسعر الكيس بعد الخصم المقدم من أسواق عبد الله العثيم فهو 49.95 ريال سعودي، مما يجعلك توفر حتى 41% عند شراء المنتج.
- كما تستطيع أن تحصل على كرتونه دجاج ساديا مجمد 10 × 1000 جم بسعر 128.50 ريال سعودي بعد الخصم. وبدلا من سعر الكرتون قبل التخفيض وهو 148 ريال سعودي، أي هتوفر لحد 13% مع أسواق العثيم.
- أيضا تستطيع التوفير لحد 46% عند الحصول على عرض أسواق عبد الله العثيم على صابون تايد بودرة مركز. الكيس وزن 5 كجم بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 71.95 ريال سعودي.
- احصل على أفضل وأقوى عروض الشتاء الدافئة مع أسواق عبد الله العثيم في كافة الفروع داخل المملكة. على زيت نور دوار الشمس 1.5 لتر بسعر 23.50 ريال سعودي للحبة قبل الخصومات المقدمة من العثيم. وأما سعر الحبة بعد التخفيض هو 13.95 ريال سعودي، يعني هتوفر لحد 40% على كل حبة هتشتريها. وبحد أقصى عدد 3 حبات لكل عميل.
- عرض على 3 حبات من تونة هناء خفيف وزن 185 جم، وبخصم وصل إلى 19% على الثلاث حبات. أي ستحصل عليهم بسعر 13.95 ريال سعودي وهو السعر المقدم من أسواق عبد الله العثيم لكافة عملائه بعد الخصم. وأما بالنسبة لسعر الثلاث حبات قبل الخصم هو 17.25 ريال سعودي.
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