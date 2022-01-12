طريقة غسل الجاكيت البمب كيفية تنظيف سترة على sintepon ووتر بروف

أصبحت هذه السترات جزءًا لا يتجزأ من خزائن ملابس الشتاء والخريف لكثير من الناس الراحة والراحة والتطبيق العملي ومجموعة واسعة من الخيارات هذه المعايير مهمة ليس فقط عند اختيار الملابس الدافئة ولكن أيضًا عند اختيار أي ملابس أخرى سأخبرك في هذا المقال بكيفية إزالته بشكل صحيح لأنه من المهم جدًا اتباع قواعد العناية وذلك لإطالة عمر الأشياء دون أن تفقد مظهرها الأصلي.

طريقة تنظيف الجاكيت الوتر بروف

قم بإزالة جميع الأجزاء القابلة للإزالة وافحص الجيوب لتجنب غسل الأوراق النقدية والبطاقات المصرفية والأشياء الصغيرة الأخرى عن طريق الخطأ.

ربط الزراير أو مشابك أخرى ربط القفل والجيب.

تحقق دائمًا من وجود ثقوب أو طبقات فضفاضة.

يتم ذلك لتجنب إتلاف المنتج والذي قد يكون مشكلة حيث يمكن للحشو الزحف عبر الفتحة وإعادته إلى موضعه الأصلي دون إتلاف الشكل الأصلي.

إذا كنت بحاجة إلى إصلاح المنتج فمن الأفضل القيام بذلك مقدمًا.

معالجة المناطق المتسخة بالماء والصابون والملابس والشحوم عن طريق مسحوق الغسيل المعتاد.

قم بفك الغلاف قبل إرساله إلى الأسطوانة.

لمنع تلف الأشياء في الغسالة ضعيها في حقيبتك الخاصة.

ضع المنتج الذي قمت بإعداده في الحلة.

وأضف المنظف المناسب إلى الحجرة المخصصة.

وابدأ تشغيل الغسالة عن طريق ضبط البرنامج المناسب.

أرغب أيضًا في إضافة وظيفة شطف إضافية.

لا تستخدم مجففات الماكينة لأن السترات الواقية على وسادة الحشو لا تعاني من الكثير من الاحتكاك اختر تدور بأدنى سرعة ممكنة.

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