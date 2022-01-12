شوف أقوي عروض العودة للمدارس على السلع الغذائية بتخفيضات هائلة من بنده

بنده تعد من أكبر محلات التسوق بالمملكة العربية السعودية وخارجها وتحتفل مع جميع العائلات ببدء عام دراسي جديد وتفتح ذراعيها لعملائها بجميع فروعها تسوق ووفر مع بنده وهايبر بنده بأقوي العروض المميزة وتخفيضات كبيرة بمناسبة العودة للمدارس وتقدم تشكيلة مختلفة َمن العروض على السلع التموينية والغذائية 1+1، 2+2، 3+3، ويسعى دئما في تقديم أجدد العروض بجميع المناسبات اغتنموا فرصة الشراء من أقرب فرع لديكم أستمتعوا بالخصومات كما تقدم عروض أخرى بخصومات تصل إلى 50٪.

أقوي عروض العودة للمدارس بتخفيضات هائلة

حيث تقدم أنواع مختلفة من الأجبان التي يعشق تناولها الأطفال المليئة بالكالسيوم، وتوفر بقسم المجمدات منتجات ساديا المجمدة، وخضروات مشكلة مفرزة، أشتري أيضا من العرض ميني كرواسون وضعيه لأطفال باللانش بوكس أو يتناوله في الصباح قبل الذهاب للدراسة يتوافر العرض بجميع الفروع من اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 ويستمر لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية.

لعشاق تناول التونة متوفر بالعرض حدائق كاليفورنيا لحم تونا قطع فاتحة في زيت نباتي 1+1 سعر العرض 6.95 ريال سعودي بدلاً من 13.90 ريال سعودي.

يتوافر ببنده وهايبر بنده كرتونة مياه أروى 6 قطع × 1.50 لتر 1+1 بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال سعودي.

متوفر بأشكال متنوعة عرض مكرونة رنا بوزن 400 جرام 3+3 بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 21.00 ريال سعودي.

يوجد عرض خاص من المراعي بطعمين مختلفين الشيء والكريمة وزن العبوة 500 جرام 1 + 1بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 35.90 ريال سعودي.

الكمية محدودة لكل متسوق لكل عميل أشتري عرض 1 + 1 مجاناً برطمان قهوة كلاسيكية سريعة التحضير نسكافية بوزن 200 جرام للعبوة بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 49.90 ريال سعودي.