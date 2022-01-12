شوف تخفيض سعر فورتشنر VX2 فل كامل موديل 2022 لأكثر من 34 ألف

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عمر شويل - جدة تخفيض سعر فورتشنر VX2 فل كامل موديل 2022 لأكثر من 34 ألف، بعد أن كشفنا لكم منذ أيام عن انخفاض سعر فئة الجي اكس 2 من العملاقة تويوتا فورتشنر، وذلك ضمن عروض عبد اللطيف جميل للسيارات الأخيرة مع بداية العام الجديد، انخفض أيضاً سعر فئة الفل الكامل والتي طُرحت بمحرك ديزل اقتصادي تحت اسم في اكس 2، ليصل الخصم إلى أكثر من 18 بالمائة بما يعادل حوالي34 ألف و خمسمائة ريال. نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات تويوتا فورتشنر VX2 فل كامل الجديدة، كما نكشف لكم عن السعر الجديد للسيارة بعد تخفيض سعر الكاش والتقسيط من قبل الوكيل عبد اللطيف جميل.

تخفيض سعر فورتشنر VX2 موديل 2022

تعتبر فئة VX2 من فورتشنر اقتصادية من الدرجة الأولى حيث تمكنك من السير مسافة 14.7 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس، تتميز بمحرك ديزل رباعي الإسطوانات سعة 2800 سي سي ويولد قوة تكافئ 201 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي مع قير أوتوماتيك 6 سرعات. تتوفر تويوتا فورتشنر في اكس 2 الجديدة عروض عبداللطيف جميل للسيارات بسعر 149 ألف و500 ريال بدلا من 184 ألف ريال، مع العلم أن هذا السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما تتوفر السيارة بنظام التقسيط بسعر 2990 ريال للقسط الشهري.

تتميز فئة VX2 بجنوط ألمنيوم مقاس 18 إنش ووطاية جانبية إلى جانب شبك امامي باللون الاسود اللامع، أنوار أمامية LED، كشافات ضباب أمامية LED، إضاءة نهارية LED وإضاءة التوقف LED، مرايا الجانبية أوتوماتيكية مزودة بإشارات التفاف، كاميرات محيطية 360 درجة. كما تتميز فورتشنر ديزل فل كامل الجديدة بحساسات أمامية وأربعة حساسات خلفية، مقابض أبواب كروم، حناية عفش وجناح خلفي، مساحة زجاج خلفية وصندوق خلفي كهربائي.

تويوتا فورتشنر فل كامل الجديدة

تتميز تلك الفئة أيضاً بمواصفات داخلية ممتازة وتجهيزات أكثر تطوراً من موديل العام السابق، فهي مجهزة بإمكانية الدخول الذكي وفتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك مع نظام أمان ونظام تثبيت سرعة ذكي. تتميز أيضاً بمقاعد مخمل فاخرة واكسسوارات كروم لتصميم داخلي جذاب، إضاءة ترحيب بباب السيارة ولوحة قيادة السيارة مضيئة إلى جانب شاشة ترفيه وسطية، تحكم من خلال المقود متعدد الأغراض.

السيارة مزودة بمكيف يدوي وكافة وسائل الترفيه ( اتصال يو اس بي، شاحن لاسلكي، مشغل سي دي، بلوتوث، قرص صلب، أبل كاربلاي و6 مكبرات للصوت)، بالاضافة إلى كافة مواصفات الأمان المطلوبة مثل نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق مع تحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، التحكم في الثبات إلكترونياً وحساس كفرات، إير باجات أمامية وجانبية وعدد سبع احزمة امان في تويوتا فورتشنر VX2 موديل 2022.