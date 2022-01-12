نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا شهر يناير خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 60% في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة مستمرة لتقدم أكبر وأروع العروض معها الخصومات القوية والمذهلة، حيث أن شركة اكسترا حريصة من أجل تقديم هذه الخصومات والعروض بالأسعار التي تتناسب مع الأفراد والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تكون من الشركات المتخصصة في بيع كل الإلكترونيات من خلال التجزئة، مع توافر وتواجد أيضًا كافة الأجهزة المنزلية في هذه الشركة، فهي تمتلك اثنان وأربعون فرع مع اثنان فرع بالبحرين وعمان.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 65% لفترة محدودة
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا شركة تختص لبيع الإلكترونيات، كما أن هذه الشركة متواجدة في المملكة العربية السعودية، وهي تقوم ببيع كافة الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية أيضًا، كما أن تلك الشركة تكون من ضمن الشركات المتأسسة في سنة 2003.
كما أن شركة اكسترا تكون شركة مساهمة دخلت للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر ديسمبر بعام 2018، حيث أن هذه الشركة تكون متخصصة ببيع الكاميرات وهواتف المحمول مع عدة مستلزمات أخرى تقوم الشركة بتوفيرها.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على آبل ماك برو بالذاكرة المؤقتة 8 جيجا بايت نظام التشغيل ماك أوس سعة 512 جيجا يكون بسعر 6399 بدلًا من 7299 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع هواوي ميت بوك دي 14 ويندوز 10 شاشة حجمها 14 بوصة بالذاكرة المؤقتة 8 جي بايت سعة 512 جيجا بايت تكون بسعر 2799 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- لاب توب سيرفس 3 شاشة حجم 13.5 بوصة سعة 256 جيجابايت بالذاكرة المؤقتة 8 جيجا تكون بسعر 4099 بدلًا من 5899 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع بافليون سعة التخزين 256 جيجا بايت مع شاشة حجم 14 بوصة وويندوز 10 تكون بسعر 2999 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- لينوفو ايباد 1 شاشة حجمها 14 بوصة سعة تخزين حجم 128 جيجا بايت الذاكرة المؤقتة 4 جيجا بايت تكون بسعر 1299 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع فليكس 5 مع سعة التخزين 256 جيجا بايت شاشة حجمها 14 بوصة فول اتش دي ويندوز 10 إس تكون بسعر 2399 بدلًا من 2799 ريال سعودي.
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