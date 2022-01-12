نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 50% في اكسترا بالسعودية على الجوالات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات 50% في اكسترا بالسعودية على الجوالات - ثقفني
أجدد عروض اكسترا على الهواتف في السعودية، استطاعت اكسترا وفي فترة وجيزة أن تحظى على ثقة كبيرة من العملاء بفضل ما تقدمه إليهم من خصومات وتخفيضات، فقد تعتبر الهواتف من أهم الأغراض التي لا يتم الاستغناء عنها ويرغب الجميع في تجديد هواتفهم من الحين للأخر وفيما يلي في مقالنا التالي سيتم التعرف على أنواع الهواتف المتوفرة من اكسترا.
عروض اكسترا على هواتف المحمول في السعودية:
قدمت اكسترا الكثير من العروض والخصومات على مختلف الأنواع من الهواتف عالية الجودة والماركة ومن بين تلك الهواتف هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- أقوى عرض على هاتف 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- أجدد عرض على هاتف أيفون 13 برو، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- عرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- عرض في شركة اكسترا على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- عرض في شركة اكسترا بالسعودية على سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.
- عرض على هاتف آبل أيفون 13 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- عرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.
عروض اكسترا في السعودية على أجهزة اللاب توب:
- عرض على جهاز آبل ماك برو 2020 13 بوصة 8 جيجا، 256 جيجا بايت تاتش بار متوفر باللون الرمادي.
- عرض على هاتف هواوي ميت بوك دي 15، كور آي 5، 15.6 بوصة 256 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.
- عرض في شركة اكسترا بالسعودية على جهاز اتش بي لاب توب كور أي 5، 16.5 بوصة، 8 جيجا، 256 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي 1 تيرا.
- عرض على جهاز لينوفو أيد ياباد 1، سيليرون أن 4020 14 بوصة، 4 جيجا مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.
- عرض على جهاز آبل ماك بوك آير 2020، 13 بوصة، 8 جيجا، 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي مع بصمة.
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