شوف تخفيضات 50% في اكسترا بالسعودية على الجوالات

أجدد عروض اكسترا على الهواتف في السعودية، استطاعت اكسترا وفي فترة وجيزة أن تحظى على ثقة كبيرة من العملاء بفضل ما تقدمه إليهم من خصومات وتخفيضات، فقد تعتبر الهواتف من أهم الأغراض التي لا يتم الاستغناء عنها ويرغب الجميع في تجديد هواتفهم من الحين للأخر وفيما يلي في مقالنا التالي سيتم التعرف على أنواع الهواتف المتوفرة من اكسترا.

عروض اكسترا على هواتف المحمول في السعودية:

قدمت اكسترا الكثير من العروض والخصومات على مختلف الأنواع من الهواتف عالية الجودة والماركة ومن بين تلك الهواتف هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

أقوى عرض على هاتف 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

أجدد عرض على هاتف أيفون 13 برو، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عرض في شركة اكسترا على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عرض في شركة اكسترا بالسعودية على سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

عرض على هاتف آبل أيفون 13 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

عروض اكسترا في السعودية على أجهزة اللاب توب: