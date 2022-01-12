شوف أقوى عروض هايبر بنده هذا الأسبوع بمناسبة العودة إلى المدارس

أقوى عروض هايبر بنده الذي يقوم بتقديمها هذا الأسبوع بمناسبة العودة إلى المدارس، حيث قام هايبر بنده بتقديم الكثير من العروض على منتجاته التي حصلت على ثقة الكثير من عملائه، وقد قام الهايبر هذا الأسبوع بتقديم عروض على هواتف المحمول الذكية، والأدوات الكهربائية، وأواني الطهي، وألعاب الأطفال، ومستلزمات الشواء، كما قد قام الهايبر بتقديم عروض على مستلزمات العناية بالأطفال، ومستلزمات العناية الشخصية، والدجاج واللحوم والخضروات المجمدة، ومستلزمات العناية بالشعر، ومستلزمات تنظيف الملابس، ومن أقوى العروض التي يقدمها الهايبر هي عروض (1+1)، (1+2)، (2+2)، وفي السطور القادمة سنرى بعض من هذه العروض.

أقوى عروض هايبر بنده

قم بالحصول على مكعبات لحم بقري برازيلي قليل الشحم، بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري روستو بقري برازيلي بسعر 36.95 ريال سعودي بدلا من 44.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل على لحم بقري برازيلي مفروم قليل الشحم، بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 38.95 ريال سعودي للكيلو.

قم بشراء برجر بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل على كفته بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 38.95 ريال سعودي للكيلو.

قطع لحم مشكل للشواء، بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال سعودي للكيلو.

قم بالحصول على نقانق بقري برازيلي بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي للكيلو.

هايبر بنده

اشتري مسحوق غسيل مركز أومو أكتيف بوزن سبعة كيلو، بسعر 49.50 ريال سعودي بدلا من 56.95 ريال سعودي للحبة.

سائل غسيل مع كومفورت أومو بسعة 2 لتر، بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 24.95 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على مسحوق غسيل تايد مركز، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 72.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري مسحوق غسيل مركز أريال بوزن سبعة كيلو والبلاتيني بوزن 6.25 كيلو، بسعر 67.95 ريال سعودي بدلا من 126.95 ريال سعودي للحبة.

احصل على مسحوق غسيل مركز جنتو برائحة الزهور منخفض الرغوة بوزن خمسة كيلو، بسعر 59.95 ريال سعودي بدلا من 153.90 ريال سعودي (1+1).

عروض هايبر بنده