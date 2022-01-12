نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس وأقوى تخفيضات العودة للمدارس 1+1 الرائعة في المقال التالي
عروض بنده اليوم الخميس، معلومات عن التخفيضات الموجودة في عروض هايبر بنده هذا الموضوع جيد للغاية فهناك العديد من شركات التجزئة الغذائية الموجودة في السعودية ولك شركة بنده من الشركات المفضلة لدى معظم المواطنين وذلك لان شركة بندة تفرق عن غيرها من الشركات في بعض الأمور مثل أسعارها المتميزة عن اى مكان اخر وأيضًا جودة منتجاتها، وخلال هذا المقال سأتحدث معكم في العروض التي يقدمها هايبر بنده السعودية.
عروض هايبر بنده بصفحة واحدة اليوم وأقوى التخفيضات التي تصل إلى 50% من السعر الأساسي
من هو مالك شركة بنده السعودية
من هو مالك هايبر بنده السعودية موضوع تم تكرار السؤال فيه وهذا لأن كان في السابق من المعروف أن مالك مجموعة شركات بنده هو رجل الأعمال السعودي حمود إبراهيم ولكن بعد أن توفاه الله من أصبح المالك، بعد أن توافه الله أصبح هناك ترتيبات أخرى حيث أصبح من الضروري أن يتم تحديد مدير تنفيذي للشركة وبالفعل حدث وأصبح المدير التنفيذي للشركة والمالك لها هو الدكتور سليمان عبدالقادر.
عروض بنده اليوم الخميس الثاني من 2022
تقدم شركات بنده بشكل أسبوعي مجموعة من التخفيضات على المنتجات الموجودة بها وتظل العروض سارية حتى نفاذ الكمية، وخلال هذا الأسبوع تقدم مجموعة من العروض المتميزة التي تتمثل فيما يأتي:
- عروض هايبر بندة جدة يوجد داخل العرض شوكولاتة كيندر ديلايس سعر الحبه 15.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع كيك الشيكولاتة بارني سعر حبة 22.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم كيك كوكولاين سعر الحبة 11.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة بسكويت شوكولاتة لو توبا سعر الحبه 7.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده بسكويت اوريو مغطى بالشوكولاتة سعر الحبه 9.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع شوكولاته مينيز سلكشن ديري ميلك كادبري سعر الحبه 34.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده حلوى جيلي ذي ناتشورال سعر الحبه 6.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة بسكويت لوتس بسكوف سعر الحبه 8.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية 2 حبة حلاوة مصاصة لوليبوب تشوبا تشوبس سعرها 12.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي علكة خالية من السكر متوسط سعر الحبه 6.95 ريال سعودي .
- عروض بنده جده 1+1 حلويات تشوبا تشوبس بسعر 9.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 2 حبة من حلاوة مصاصة تشوبا تشوبس سعر 19.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده 4 حبات حلوى الفواكه منتوس بسعر 5.95 ريال سعودي.
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