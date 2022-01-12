شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 60% على جميع المنتجات

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عروض بنده السعودية، سوق بنده متخصص في قطاع التجزئة، وأيضًا فإن الهايبر لديه أعمال كثيرة ورائعة وقوية بين كل المتاجر، وأيضًا يمتلك أعظم وأروع المجهودات، وهذا لبنا شركة تكون قوية وناجحة بين جميع الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن سوق بنده يشمل على علامات كبيرة وقوية بين كل المتاجر التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث مهدت شركة بنده الطريق الخاص بها من أجل تشييد تصورات إيجابية متعددة لأكثر من علامة تجارية تتواجد في المملكة العربية السعودية.
عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 لمدة أسبوعين الحق الخصومات
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من الأسواق الكبيرة والشهيرة جدًا، حيث يعمل الهايبر على خدمة مائة وستون مليون أو أكثر يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية، مع المواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يعد من القطاعات الرائدة وأهمها التي تختص بمجال التجزئة، حيث أن سوق بنده يمتلك سجل كبير ورائع يرجع لعام 1978، وكذلك فإن العمل الخاص بهايبر بنده متخصص تحت قطاع التجزئة في صافولا التي تكون من أهم القطاعات في شركة بنده.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من الجبن الموزاريلا نوعها القارات الثلاث يكون 24.95 بدلًا من 43.75 ريال سعودي.
- خصومات بنده مقدار كيلو جرام من الطحينة نوعها الجميل تكون بسعر 16.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- الحب الأبيض الخشن التركي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 5.95 ريال سعودي.
- الهريس التركي مقدار كيلو جرام 5.95 ريال سعودي.
- البهار المشكل المطحون مقدار كيلو جرام 29.95 ريال سعودي.
- 4 + 1 من الدونات نوعه فوشية مقدار 80 جرام يكون بسعر 5 بدلًا من 6.25 ريال سعودي.
- 276 جرام من المعمول بالتمر نوعه فوشية يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12 ريال سعودي.
- 5 + 1 من الكرواسون بالجبنة نوعه لوزين مقدار 60 جرام يكون بسعر 5.50 بدلًا من 6.26 ريال سعودي.
- الكعك البلدي من النوع الخليج مقدار 250 جرام يكون بسعر 5.50 بدلًا من 8.25 ريال سعودي.
- كعك الحفلة بالفانيلا من النوع سويتز مقدار 12 * 28 جرام تكون بسعر 5.50 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
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