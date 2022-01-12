شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات من 20 وحتي 70% لمدة 10 أيام

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عروض بنده السعودية هايبر بنده يقوم بتقديم الخصومات الكبيرة والرائعة للغاية والعروض القوية وذلك يحدث باستمرار، فقام السوق بتقديم تلك العروض والخصومات اليوم الموافق الرابع من شهر يناير عام 2022 إلى جميع زبائن هايبر بنده، حيث أن العديد من المواطنين والأشخاص ينتظرون هذه العروض ومعها الخصومات الرائعة والقوية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها، كما أن تلك العروض قد تتضمن على أكبر وأقوى الخصومات على جميع المستلزمات والمستحضرات الغذائية وكذلك الغير غذائية في الهايبر.
عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 لمدة أسبوعين الحق الخصومات
تخفيضات بنده اليوم
تنزيلات بنده السعودية، تكون شركة بنده حريصة من أجل تقديم أكبر الخصومات معها أروع وأقوى العروض، فيمكن أن يتم تواجد وتوافر تلك العروض والخصومات سواء كانت يومية أو يتم طرحها بصورة أسبوعية، حيث أن شركة بنده لديها حوالي اربعه مراكز يتم تخصصها بالتوزيعات الرئيسية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الشركة تمتلك ستمائة شاحنة تقريبًا من أجل توصيل سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية إلى كل متاجر هايبر بنده.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده على سعر الكيلو جرام من فخذ الخروف الأسترالي مع العظام يكون 44.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
- 2 * 500 جرام من الجبن القابلة للدهن نوعها المراعي تكون بسعر 19.95 بدلًا من 30.50 ريال سعودي.
- الروستو البرازيلي البقري مقدار كيلو جرام يكون بسعر 35.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- 6 * 140 جرام من صلصة الطماطم نوعها فريشكو تكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من المناديل المبللة النظافة المثالية التي تخص الأطفال من النوع جونسون 3 + 1 عدد 48 منديل سعرها يكون 54.95 بدلًا من 109.90 ريال سعودي.
- مناديل الوجه من النوع هلا عدد 10 * 180 منديل تكون بسعر 18.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- عدد اثنان صندوق من حفائض الأطفال نوعها بيبي جوي للحجم الجامبو يكون بسعر 149.95 بدلًا من 219.90 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الشوكولاتة المشكلة مقدار 500 جرام تكون بسعر 37.95 بدلًا من 79.90 ريال سعودي.
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