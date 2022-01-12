نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس الثاني من 2022 وتخفيضات الشتاء الدافئة على السلع الطازجة في المقال التالي
عروض العثيم ليوم الخميس بالمملكة العربية السعودية، عروض أسواق العثيم لهذا الأسبوع موضوع مهم للغاية، وذلك قد تم تكرار السؤال عنه من قلب المقيمين في المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث المختلفة، وذلك لأن مجموعة أسواق العثيم مشهورة جدًا في جميع أنحاء المملكة كما أنها تقدم خصومات متميزة تجعل المعظم يبحث عنها وينتظر خصوماتها، وخلال موضوع اليوم سأتحدث عن العروض التي سيقدمها أسواق عبدالله العثيم هذا الأسبوع و اذا كنت ممن يتساءل في هذا الأمر فعليك بمتابعة المقال إلى نهايته.
عروض العثيم الاسبوعية الآن تقدم أفضل التخفيضات والخصومات في الأسواق السعودية
عروض العثيم للجملة
أسواق عبد لله العثيم من أكبر الأماكن التي يتواجد فيها جميع احتياجات المنزل من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وأجهزة إلكترونية وبأسعار مميزة للغاية وقد تم تأسيس وبناء هذه الأسواق بواسطة واحد من أهم وأكبر رجال الأعمال في السعودية وهو عبدالله صالح علي العثيم، مقرها الرئيسي في الرياض ولها عدد كبير من الفروع.
اسعار العثيم من بروشور العثيم
تقوم مجموع أسواق العثيم بتقديم مجموعة من العروض بشكل أسبوعي وهذا الأسبوع تقدم عروض مميزة على بعض المنتجات الغذائية و سأعرض لكم بعض عروض العثيم تلك فيما يأتي:
- عروض العثيم الاسبوعية كمثرى كوسيا سعر الكيلو 9.95 .ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين ليمون فيتنامي سعر الكيلو 4.50 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم شمندر سعر الكيلو . 4.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية جزر طازج كيس وزن 1 كيلو جرام بسعر 4.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم خس الأيسبرج سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين زهرة سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم تمر الملكي سعر الكرتون 49.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم عجينة تمر سعر الحبه 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم تمر عجوة المدينة وزن 1 كيلو سعر العلبة 9.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب تمر تمر سكري رطب وزن العلبة 500 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم تمر سكري حجم الكيس 1 كيلو جرام بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده تمر خلاص الاحساء مكنوز وزن الحبه 1 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.
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