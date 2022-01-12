من غير غسالة مكون سحري لتنظيف الكوتشي الأبيض ورجوعة جديد في ثواني

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عمر شويل - جدة هناك الكثير من الأشخاص يعشقون إرتداء الكوتشي الأبيض لكونُه أنيق، وخصوصاً السيدات ولكن يعانون كثيراً في تنظيفه وخصوصاً في فصل الشتاء، يتسخ أسرع من فصل الصيف، ولكن معنا نقدم لكم أسهل طريقة لتنظيف الكوتشي الأبيض بدون غسالة بكل سهوله ويسر يرجع أبيض زاهي ولامع.

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض

هناك العديد من طرق تنظيف الكوتشي الأبيض بدون غسالة ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

الطريقة الأولى

أولاً نقوم بمسح الكوتشي جيداً بقماشه غير مبلله حتى لا يصبح على الكوتشي أي اتربة، ثم نقوم بوضع مسحوق الغسيل المفضل لديك في كوب ثم نضيف عليه كلور المخصص للأبيض مع كوب من الماء و فرشة أسنان.

يمكنك ارتداء الجوارب للحفاظ على اليد من الكلور ثم نقوم بوضع فرشة الأسنان في الماء ونقوم بإخراجها من الماء ووضعها على الكوتشي مع الدعك في الاماكن المتسخة وهكذا حتى يتم تنظيف الكوتشي جيداً ثم نقوم بوضع ماء نظيفة في كوب أخر ووضع قماشة نظيفة في الماء ثم نقوم بعصرها جيداً ونقوم بمسح الكوتشي بها أكتر من مره حتى يصبح نظيف ستلاحظ فرق كبير قبل وبعد هذه الطريقة.

الطريقة الثانية

هذه الطريقة نقوم بإستخدام معجون الأسنان، أولاً نقوم بتنظيف الكوتشي جيدًا من الاتربة وهذه الخطوة مهمة جداً قبل التنظيف، ثم نقوم بوضع معجون الأسنان على فرشة الأسنان ونقوم بدعك الكوتشي في كل الأماكن المتسخة جيداً.

ثم نقوم بوضع ماء بها مسحوق الغسيل ونقوم بوضع قماشه نظيفة في الماء ونقوم بعصرها على خفيف ثم نقوم بمسح الكوتشي مرة أخرى، ثم نقوم بوضع ماء نظيفة في كوب أخر ونقوم بوضع قماشه نظيفة بها ونقوم بعصرها جيداً ثم نقوم بمسح الكوتشي ستلاحظ نظافة رائعة وسيرجع مثل الجديد.