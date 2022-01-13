ب 20جنية بس اصنع تكييف بالمنزل بنفسك ستشعر انك في الاسكيمو وداعا لحرارة الطقس

نجد أنه لوجود أجهزة التكييف عالية الثمن والتي تحتاج إلى تكاليف باهظة في دفع الكهرباء حيث أن التكييف يكون من أكثر الأجهزة استهلاك للكهرباء لذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة عمل تكييف في المنزل بكل سهولة وتكاليف بسيطة جدا لا تتعدى ال ٢٠ جنيه سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

طريقة صناعة تكييف في المنزل بتكاليف بسيطة

سوف نوضح لكم طريقة إعداد التكييف في المنزل بأقل التكاليف من خلال النقاط التالية:-

نحضر أنبوب نحاسي على شكل دائري.

نحضر أنبوبان بلاستكيتان ونوصلهم بالأنبوب النحاسي.

نقوم بتوصيل طرفي الأنبوبان البلاستكيتان بالماء ويكون به ماء مثلج.

نقوم بعد ذلك بتشغيل المروحة سوف نلاحظ وصول لك هواء مثل التكييف.

وأن تكلفة عمل هذا التكييف لا تتعدى ال ٢٠ جنية لذلك يجب على الجميع أن يقوموا بعملها في المنزل حتى الأشخاص الذين يملكون تكييف وذلك حتى لا يدفعوا مبالغ طائلة كل شهر في فاتورة الكهرباء.

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