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عمر شويل - جدة ب 20جنية بس اصنع تكييف بالمنزل بنفسك ستشعر انك في الاسكيمو وداعا لحرارة الطقس - ثقفني
نجد أنه لوجود أجهزة التكييف عالية الثمن والتي تحتاج إلى تكاليف باهظة في دفع الكهرباء حيث أن التكييف يكون من أكثر الأجهزة استهلاك للكهرباء لذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة عمل تكييف في المنزل بكل سهولة وتكاليف بسيطة جدا لا تتعدى ال ٢٠ جنيه سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.
طريقة صناعة تكييف في المنزل بتكاليف بسيطة
سوف نوضح لكم طريقة إعداد التكييف في المنزل بأقل التكاليف من خلال النقاط التالية:-
- نحضر أنبوب نحاسي على شكل دائري.
- نحضر أنبوبان بلاستكيتان ونوصلهم بالأنبوب النحاسي.
- نقوم بتوصيل طرفي الأنبوبان البلاستكيتان بالماء ويكون به ماء مثلج.
- نقوم بعد ذلك بتشغيل المروحة سوف نلاحظ وصول لك هواء مثل التكييف.
- وأن تكلفة عمل هذا التكييف لا تتعدى ال ٢٠ جنية لذلك يجب على الجميع أن يقوموا بعملها في المنزل حتى الأشخاص الذين يملكون تكييف وذلك حتى لا يدفعوا مبالغ طائلة كل شهر في فاتورة الكهرباء.
كيفية تحسين الجو في المنزل أثناء الصيف
- عدم إضاءة الأضواء أثناء النهار لأنها تزيد من درجة حرارة المنزل.
- استخدام الأضواء الخافتة للضوء.
- استخدام المياه المثلجة في رش السرائر قبل النوم.
- المسح خلال النهار المنزل بالمياه الباردة بشكل يومي.
- العمل استخدام بعض التقنيات الحديثة في تبريد المنزل.
- استخدام أجهزة التكييف والمبردات والمراوح.
- من لديهم منزل يتكون من كذا طابق يفضل بقائهم في الدور الأرضي طوال النهار.
- كما أنه لا بد من الحرص على عمل أسقف لأسطح المنزل حتى لا يتأثر من يعيشون في المنزل.
- حيث أن المداومة على زرع بعض الأشجار حول المنزل حتى تساعد في الظل للمنزل من الشمس المحرقة وذلك لمن لديهم فرصة الزراعة.
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