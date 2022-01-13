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عمر شويل - جدة ستصدمك النتيجة عند وضع قطعة خبز في ماء سلق البيض وراقبي ماذا سيحدث - ثقفني
يكون البيض من أكثر أنواع البروتينات فائدة حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والعناصر المغذية والفيتامينات ويكون البيض المسلوق أكثر فائدة من أنواع البيض الأخرى التي نقوم بطهوها وذلك لأنه لا يحتوي على أي دهون وسوف نوضح سر وضع قطعة خبز في ماء سلق البيض من خلال هذا المقال.
سر وضع قطعة خبز في ماء سلق البيض
نجد أن عند سلق البيض تصدر له رائحة غير محبوبة مما يجعل كثير من ربات المنازل لا يقوموا بسلقه ولكن استطعنا أن نجد لكم معجزة سلق البيض فيجب عند سلقة أن نضع قطعة خبز صغيرة في الماء فتكون أهم فوائدها:-
- تزيل رائحة البيض الكريهة.
- لا تجعل للبيض أي رائحة أثناء التقشير.
- تساعد في إزالة قشر البيض بسهولة أثناء التقشير.
- تجعلنا نحصل على جميع العناصر الغذائية الموجودة في البيض دون فقدان أي عناصر منها.
طريقة وضع قطعة الخبز أثناء سلق البيض
- نحضر البيض من الثلاجة ونتركه لمدة ساعة ليأخذ درجة حرارة الغرفة حتى لا ينفجر البيض في وعاء السلق.
- وفيما بعد نحضر الوعاء ونضع به كمية مناسبة من الماء.
- كما أنه لا بد أن نضع البيض في الوعاء ونضعه على النار عند قرب غليانه نضع قطعة الخبز.
- كما أنه بعد تمام السواء نقوم برفعه من على النار لنرى النتيجة الرائع.
- فيما بعد نقوم بتصفيته ووضع عليه الماء البارد ثم نصفيه مرة أخرى ونقوم بتقشيره وسوف نلاحظ أنه لا يوجد له أي رائحة ويكون سهل جدا في التقشير.
- يجب على كل ربات المنازل أن تقوم بتجربة هذه الطريقة لكي يتم سلق البيض بطريقة صحيحة والاستمتاع بأكله دون أي روائح.
- يعتبر البيض من أكثر البروتينات فائدة لاحتوائه على الكثير من الكالسيوم والعناصر الغذائية والفيتامينات. يعتبر البيض المسلوق أكثر فائدة من أنواع البيض الأخرى التي نغليها لأنها لا تحتوي على أي دهون. شرحنا سر وضع شريحة من الخبز في ماء البيض المسلوق من خلال هذا المقال.
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