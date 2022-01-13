شوف عروض بنده الالكترونية اليوم السعودية وخصومات هايبر بنده hyper panda تسوق ووفر

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عمر شويل - جدة عروض بنده الالكترونية اليوم في السعودية تسوق ووفر مع مجموعة عروض هايبر بنده وتخفيضات قوية على اسعار الجوالات واكسسوارات الجوال إلى جانب خصومات الشاشات الذكية والشاشات الأندرويد، وفر أكثر مع خصومات شركة بنده للبيع بالتجزئة، والتي توفر للمستهلك مجموعة من المنتجات في نشرة العروض الأسبوعية، بحيث يمكنه شراء قطعة والحصول على الأخرى مجانًا، وفي بعض العروض اشترِ قطعتين واحصل على الثالثة مجانًا، فقط تسوق من موقع بنده الإلكتروني أون لاين، وتأتيك منتجاتك المفضلة حتى باب المنزل بخدمة شحن مجانية، وذلك تسهيلًا على العميل عملية التسوق قبل العودة للدراسة، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض بنده اليوم

تبدأ العروض الأسبوعية من اليوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 وتستمر العروض حتى موعد إنتهائها في يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، أو لحين نفاذ الكميات المعروضة بجميع فروع بنده المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة السعودية، وتهتم العروض بجميع احتياجات الأسرة السعودية من لوازم المنزل من منتجات أغذية ومنتجات تنظيف.

جوال شاومي ريدمي نوت 10 أس الجيل الرابع، 6 جيجا رام، 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 799 بدلًا من 949 ريال.

شاومي ريدمي 9A الجيل الرابع 2 جيجا رام، 32 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 349 بدلًا من 399 ريال.

تخفيضات بنده اليوم

يعرض كتالوج بنده الجديد بعض الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ، والأجهزة الإلكترونية والتي تشمل على أجهزة الجوالات، الأجهزة اللوحية “التابلت”، الشاشات التلفزيونية متعددة المواصفات ومختلفة الحجم، والتي تناسب جميع عناصر الديكور الداخلي للمنازل الكبيرة والصغيرة.

شاشة سكاي وورث سمارت تي في أندرويد + جوجل 42 إنش بسعر 1199 بدلًا من 1599 ريال.

سكاي وورث شاشة التلفزيون الذكية 70 إنش بسعر 3099 بدلًا من 4499 ريال.

هايبر بنده hyper panda

تتضمن تخفيضات بنده عروض الجوالات بخصومات مذهلة وتخفيضات حصرية، وتشمل عروض الجوالات من هايبر بندة السعودية مجموعة مختارة من جوالات فيفو، سامسونج، شاومي وهواوي، إلى جانب بعض اكسسوارات الجوالات الأساسية مثل السماعات الإيربودز اللاسلكية والتي تسهل من عملية استخدام الهاتف الذكي طوال الوقت.