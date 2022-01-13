شوف عروض التوفير الكبير بمناسبة العام الجديد من نستو الرياض والخرج

نستو هايبر ماركت الرياض والخرج يقدم أقوي المهرجانات على العروض الرائعة أيام التوفير الكبير متاحه لمدة أسبوع ومع بداية العام الدراسي تقدم قسم خاص لأدوات المدرسة ومشتملتها، كما تقدم عروض بنصف الثمن على النظارات الشمسية والساعات، ولعب أطفال، ملابس حريمي ورجال، وأحذية رجالية، وتوفر بقسم الإلكتروني عروض خاصة على الشاشات وأكسسورات الكمبيوتر المحمولة.

عروض التوفير الكبير بمناسبة العام الجديد من نستو الرياض والخرج

وتوفر أيضاً أجهزة كهربائية منزلية كبيرة وصغيرة، جوالات متنوعة من أهم الماركات العالمية، ساعات ذكية، وأواني مطبخية، وخضروات وفواكهة طازجة، منتجات للبقالة والسلع الغذائية والمعلبات، كما تقدم مجموعات مختلفة في قسم العناية بالبشرة أنواع كثير للشعر والجسم متوفر العرض من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 ولمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية.

عروض الأواني المطبخية من نستو

أشتري طقم أكواب شاي 4 قطع بسعر 5.95 ريال سعودي.

جددي أطباق الطعام وأشتري طقم عشاء لومينارك بسعر 6.95 ريال سعودي.

متوفر طقم شوربة لومينارك بسعر 5.95 ريال سعودي.

زيني سفرتك بإبريق ماء 3 لتر بسعر 9.95 ريال سعودي.

طبق لومينارك بسعر 4.95 ريال سعودي.

أشتري طبق شوربة لومينارك أصلي بسعر 4.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض قطاعة مدمج 2 × 1 هوم فور يو سعر القطعة 12.95 ريال سعودي بدلاً من 59.00 ريال سعودي.

متوفر زجاجة متعددة الأغراض سعة 1000 مل بسعر 35.95 ريال سعودي بدلاً من 45.00 ريال سعودي.

أشتري درج خزين بلاستيك 5 طبقات يصلح لحفظ جميع الأغراض بسعر رائع 149.50 ريال سعودي بدلاً من 299.00 ريال سعودي.

أرتاحي من تعب التنظيف وأشتري وعاء غبار طويل مع فرشاة باليد لتساعدك في لم القمامة أو أي شئ على الأرض دون الأنحاء سعر الطقم 12.95 ريال سعودي بدلاً من 29.00 ريال سعودي.

أشتري طقم للمطبخ لا يمكن الأستغناء عنه مكون من ثلاث قطع لوح تقطيع من رويال فود + سكين رئيسي + مقشرة فولاذية سعر الطقم 39.00 ريال سعودي بدلاً من 49.00 ريال سعودي.

أشتري طقم حاويات بلاستيك ناكدوا مكون من خمس قطع يصلح لحفظ الطعام داخل وخارج الثلاجة سعر الطقم 10.95 ريال سعودي بدلاً من 15.00 ريال سعودي.