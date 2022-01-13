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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطير المشلتت بوصفات زمان وخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني
طريقة عمل الفطير المشلتت بوصفات زمان، حيث أن الفطير المشلتت من الأكلات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حول العالم العربي، وأشهر من يبدعون في عمله هم سيدات الريف من حيث الطعم الرائع والرائحة الشهية، كما يبحث الكثير من السيدات عن أسهل طريقة لتحضير الفطير، لذلك سنعرض لكم الطريقة بالمكونات الصحيحة من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الفطير المشلتت
الفطير المشلتت من الأكلات اللذيذة السهلة، ومن خلال بعض المكونات التالية سوف نحصل على ألذ طعم ورائحة، وتأتي المكونات متمثلة في الآتي:
- كيلو دقيق أبيض منخول.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ.
- زبدة بلدي.
- ربع كوب صغير من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
من خلال السطور القادمة نعرض لكم في خطوات قليلة أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت في المنزل من خلال ما يلي:
- نقوم بنخل الدقيق ثم نضع على الدقيق الملح والماء، ويتم العجن جيدا يمينا ويسارا حتى تتماسك العجينة جيدا.
- ثم يتم تقطيع العجين على أربع قطع وتكور وتترك لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بتحضير وعاء نضع به الزبدة والزيت وعلى سطح صلب مستوى نضع بعض الزيت، ومن ثم نفرد العجين ونضع الزبدة وبعدها نقوم بلم العجينة ثم نفردها مرة أخرى ونضع الزبدة ونكرر العملية ثم نتركها على شكل كرة.
- بعد ذلك يتم فرد الفطيرة الثانية بنفس الطريقة وقبل أن نبدأ في لم الفطيرة نقوم بوضع الأولى فوقها ونتركهم على شكل كرة ونضعها على صينية التسوية.
- ثم نكرر الخطوة السابقة في نفس الفطيرتين ونضعها أيضا في صينية أخرى، ونتركهم لمدة ساعة ونصف من الزمن.
- بعد مرور الوقت نقوم بفرد العجينة باليد وبعدها ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يحمر اللون ونخرجهم.
- من الممكن حشو الفطيرة باللحم أو الفراخ حسب رغبة أسرتك.
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