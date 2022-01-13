طريقة عمل الفطير المشلتت بوصفات زمان وخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الفطير المشلتت بوصفات زمان، حيث أن الفطير المشلتت من الأكلات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حول العالم العربي، وأشهر من يبدعون في عمله هم سيدات الريف من حيث الطعم الرائع والرائحة الشهية، كما يبحث الكثير من السيدات عن أسهل طريقة لتحضير الفطير، لذلك سنعرض لكم الطريقة بالمكونات الصحيحة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الفطير المشلتت

الفطير المشلتت من الأكلات اللذيذة السهلة، ومن خلال بعض المكونات التالية سوف نحصل على ألذ طعم ورائحة، وتأتي المكونات متمثلة في الآتي:

كيلو دقيق أبيض منخول.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

زبدة بلدي.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

من خلال السطور القادمة نعرض لكم في خطوات قليلة أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت في المنزل من خلال ما يلي: