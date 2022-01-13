انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 تحديثات من واتساب 2022 لا تفوتك ” قم بتفعيلهم الآن” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - واتساب برنامج التراسل الشهير بل الأشهر على الإطلاق في عالم التراسل الفوري من خلال التطبيقات في نهايات العام الماضي قدم لنا الكثير من التحديثات المتلاحقة حتى يستطيع منافسة التطبيقات المماثلة والتي في فترة من الفترات تفوقت على واتساب بوجود اختلافات في البرمجة والت وجدت الصدى الواسع لدى مشتركي التطبيقات المختلفة وما كان من واتساب إلا التطوير السريع والمتلاحق لجذب انتباه مشتركي واتساب والحفاظ عليهم.

نذكر أن من بين التحديثات التي قامت واتساب بتفعيلها هو تحويل الكلام إلى نص مكتوب ومن مميزات الخاصية أنه يمنع عنك الحرج إن لم ترغب في الضغط على سماع الرسالة الصوتية فتستطيع وبكل سهوله معرفة محتوى الرسالة دون الحاجة لإظهار علامة رؤيا الرسالة أو علامتين الصح الزرقاوتين.

تحديثات واتساب2022

التحديث الأول : القفل، من الخواص الجديدة للواتساب هو خاصية تفعيل قفل شاشة واتساب من داخل التطبيق وذلك لمزيد من الخصوصية وقد منح التطبيق إمكانية جعل القفل نمط أو بصمة إصبع وعن كيفية تفعيل الخاصية قم بفتح التطبيق ومن الثلاث نقاط قم بالضغط على الحساب ومنها قم بالضغط على الخصوصية ومن الخصوصية قم قم بتفعيل قفل الشاشة واختار القفل المناسب لك.

التحديث الثاني للواتساب نصوص الحذف



نصوص الحذف أو التدمير الذاتي للرسائل ويذكر أن ميزة التدمير الذاتي للرسائل كانت ضمن تحديثات نهايات العام وكانت تحدت قيد التطوير ومع بدايات العام الحالي أعلن واتساب عن تشغيل الخاصية لجهات اتصال محددة وبمدة محددة لتدمير الرسالة ذاتياً فيمكنك تحديد مؤقت الرسائل ب 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوم أو إيقاف الخاصية، ولتشغيل الخاصية قم بالضغط على اسم الدردشة ومنها قم بالضغط على رسائل التدمير الذاتي ثم قم بوضع علامة أمام المدة الزمنية المناسبة.

التحديث الثالث للواتساب

الميزة الثالثة وهي أيضاً بدأ العمل بها منذ أواخر العام الماضي وهي تتعلق بالخصوصية وتفعيل التحقق من الحساب بخطوتين وهي خاصية مفيدة ويمكن من خلالها معرفة إن حاول أحدهم باختراق حسابك، تعمل الخاصية على وضع أرقام من اختيارك تظهر إن قمت بفتح التطبيق من جهاز آخر، ولتفعيل الخاصية قم بالدخول إلى إعدادات التطبيق ومنها إلى الحساب ثم الضغط على التحقق بخطوتين وتحويلها إلى قيد التشغيل