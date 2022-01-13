نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف عيون البوتجاز بدون حك ضعي هذه الخلطة علي البقع والحروق هتختفي في ثواني وهترجع جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البوتجاز أحد أهم ضروريات المنزل ولا يمكن الاستغناء عنه وكثير من الامهات تعانى كثيرا فى تنظيف عيون البوتجاز وخاصة إذا كانت الدهون متراكمة لفترات طويلة وعدم نظافة البوتجاز تؤدى تدريجيا إلى قلة كفاءته لأنه يؤدى لانسداد العيون و تضطر ربة المنزل أحيانا لاستخدام المنظفات الكيماوية التي تؤثر على صحتها والبيئة.

طرق مختلفة لتنظيف عيون البوتجاز

تتعدد الطرق والمواد التى تستخدم لتنظيف عيون البوتجاز سوف نتعرف معا على عدد منها:

1-الزيت

لا يمكن أن تتخيل أن الزيت الذى يسبب البقع على الأسطح أحد الوسائل لإزالتها سواء كان زيت نباتي أو زيت الزيتون وذلك من خلال وضعه على قماشة وفرك الأجزاء المتسخه جيدا حتى تلمع.

2-معجون البيكنج صودا والملح

يعد هذا الخليط قنبلة فى إزالة البقع وخاصة الصعبة وذلك من خلال مزج كميات متساوية من كلا منهم مع قليل من الماء ووضعه على البقع قليلا للحصول على نتيجة فعالة.

3-الأمونيا

مادة فتاكة للقضاء على الدهون والأوساخ من على الأسطح وخاصة البوتجاز فمن خلال رش القليل منها على عيون البوتجاز وتركها لمدة يوم فى حاوية مغلقة لا تتعرض للهواء مثل كيس مثلا ستحصلي على نتيجة رائعة والبوتجاز اغسليه بالقليل منها.

4-خل الطعام

يتم تخفيفه بوضع نفسه الكمية من الماء عليه ورشه على سطح البوتاجاز بشكل متكرر ولكن لا يصلح البقع الصعبة ولكن يقضى على الجراثيم.

5-بودرة البيكنج صودا الليمون

بعثرة القليل من البودرة على سطح البوتجاز والعيون و افركيها بنصف ليمونة للحصول على نتيجة غير متوقعة.

استخدام النباتات لتنظيف البوتجاز

الكركديه

يستخدم كميه مناسبة من الكركديه وتوضع فى إناء عميق وغليه جيدا حتى يحمر ثم نضع العيون بداخل ونتركه يغلوا على النار لعشر دقائق تقريبا ثم يتم غسلها بالماء الساخن بعد إزالة الأوساخ باليد وتجفيفهم.