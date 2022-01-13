شوف خصومات وتخفيضات هايبر بنده بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة

عروض وخصومات هايبر بنده الأسبوعية مستمرة وبكل قوة، حيث يشمل العرض كل المنتجات المتواجدة بداخلة بخصومات تصل ل50٪، والخصومات متاحة في كل الفروع في نفس الوقت ليسهل على عملاءه الحصول على المستلزمات الضرورية لهم والأستمتاع بالعروض، واليوم سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.

عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية:

يشمل العرض الأسبوعي العديد من السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل العملاء وبخصومات تصل ل50٪، يتواجد داخل العرض تليفزيون سكاي وورث جوجل 42 بوصة، 55بوصة ،70بوصة، ساعة ابل الذكية اس إس، هاتف فيفو واي ٥٣ اس، هاتف فيفو واي ٥١، محضر طعام مولينكس، عجانة جيباس، غلاية فيليبس، شواية مع غطاء كليك أون، محضر قهوة تركي كولين، وعاء تحضير القهوة قهوة لامبارت، طقم صينية مدورة غير لاصقة للفرن مستر كوك (22/26/30سم)، كل هذه المنتجات وأكثر داخل العرض الأسبوعي.

عروض هايبر بنده على أدوات المطبخ:

مقلاة غير لاصقة مستر كوك، لا غني عنها داخل المطبخ لعمل جميع أصناف المأكولات وتتميز بأنها غير لاصقة متوفرة بالعديد من المقاسات، المقاس الصغير (28سم) السعر قبل العرض 43 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 36 ريال سعودي، المقاس الوسط(30سم) السعر قبل العرض 50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 40 ريال سعودي، المقاس الكبير (32سم)السعر قبل العرض 54 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 43 ريال سعودي.

طقم صينية مدورة غير لاصقة للفرن مستر كوك، متوفرة بالعديد من المقاسات (30/26/22سم)السعر قبل العرض 76 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 62 ريال سعودي.

مقلاة جرانيت غير لاصقة مع غطاء مستر كوك، لطهي الطعام بطريقة أسرع لكونها متوفر معها غطاء، المقاسات المتاحة (28cm) السعر لذالك المقاس قبل العرض 85 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 58 ريال سعودي، والمقاس الأكبر (32cm) السعر قبل العرض 95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 68 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية: