نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات وعروض أسواق عبدالله العثيم في السعودية مستمرة وبقوة هذا خلال الأسبوع في المقال التالي
أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، دايماً يحرص على إرضاء جميع العملاء من خلال توفير لهم السلع والمستلزمات الضرورية والأساسيىة بأسعار متفاوتة لتناسب الجميع، بالإضافة إلى الخصومات والعروض المستمرة والتي تصل ل60٪، كل هذا من أجل الحصول على إرضاء العميل وسوف نتناول الأن من خلال موقع ثقفني العرض الأسبوعي بالتفصيل.
عروض أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية:
يشمل العرض الأسبوعي لأسواق العثيم على العديد من السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة للبيت والأسرة ومتوفر في كل الفروع وخصومات هائلة،ويتواجد في العرض مقلاة رويال فورد إشتري 2 أحصل على هدية مجانية، طقم عشاء رويال فورد 33قطعة،قدر قوم أواي بغطاء، خلاط كينود مع 2 مطحنة، غلاية ماء هاكتك كهربائية 1.8 لتر، قلاية السيف صحية 9 لتر، قلاية زيت كولين عميقة 3 لتر، دفاية هومر زيت وسوف نتناول الخصومات والعروض بالتفصيل.
عروض أسواق العثيم على الاجهزة الكهربائية:
- سخان ساندوتش اي تي سي، لعمل أشهى السندوتشات بطريقة مقرمشة السعر داخل العرض للحبة 59 ريال سعودي.
- صانع طعام جيباس 4×1 متعدد الإستخدامات، السعر للحبة داخل العرض 135 ريال سعودي.
- محضر طعام مولينكس 2.4لتر، لاني عنه داخل المطبخ، السعر للحبة داخل العرض 349 ريال سعودي.
- قلاية السيف صحية 9 لتر، لعمل البطاطس المقرمشة بدون زيت وصحية للغاية، السعر للحبة داخل العرض 369 ريال سعودي.
- دفاية كولين جدارية، للإستمتاع بالجو الدافئ في أيام الشتاء شديدة البرودة، السعر للحبة داخل العرض 179 ريال سعودي.
- ميكرويف السيف 20 لتر، متعدد الإستخدامات كطهي الطعام في وقت سريع، وتسخين الطعام، وإذابة الثلج من الطعام المثلج في بضع دقائق، السعر داخل العرض 235 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ:
- قدر ضغط السيف، لعمل الأرز بطريقة صحية، السعر للحبة 9 لتر داخل العرض 109 ريال سعودي، والحبة 11 لتر السعر داخل العرض 125 ريال سعودي.
- قدر هوم واي ماربل، غير لاصقة لا يوجد غني عنها في طهي أشهى الماكولات، متوفرة داخل العرض بمقاسين 26cm السعر داخل العرض 54 ريال سعودي، والمقاس الأخر 30cm السعر داخل العرض 59 ريال سعودي.
- مقلاة جي برو جرانيت، غير لاصقة متوفرة بمقاسين الأول 24cm السعر داخل العرض 55 ريال سعودي، والمقاس الاخر 26cm السعر داخل العرض 59 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ