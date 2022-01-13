شوف خصومات وعروض أسواق عبدالله العثيم في السعودية مستمرة وبقوة هذا خلال الأسبوع

أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، دايماً يحرص على إرضاء جميع العملاء من خلال توفير لهم السلع والمستلزمات الضرورية والأساسيىة بأسعار متفاوتة لتناسب الجميع، بالإضافة إلى الخصومات والعروض المستمرة والتي تصل ل60٪، كل هذا من أجل الحصول على إرضاء العميل وسوف نتناول الأن من خلال موقع ثقفني العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية:

يشمل العرض الأسبوعي لأسواق العثيم على العديد من السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة للبيت والأسرة ومتوفر في كل الفروع وخصومات هائلة،ويتواجد في العرض مقلاة رويال فورد إشتري 2 أحصل على هدية مجانية، طقم عشاء رويال فورد 33قطعة،قدر قوم أواي بغطاء، خلاط كينود مع 2 مطحنة، غلاية ماء هاكتك كهربائية 1.8 لتر، قلاية السيف صحية 9 لتر، قلاية زيت كولين عميقة 3 لتر، دفاية هومر زيت وسوف نتناول الخصومات والعروض بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم على الاجهزة الكهربائية:

سخان ساندوتش اي تي سي، لعمل أشهى السندوتشات بطريقة مقرمشة السعر داخل العرض للحبة 59 ريال سعودي.

صانع طعام جيباس 4×1 متعدد الإستخدامات، السعر للحبة داخل العرض 135 ريال سعودي.

محضر طعام مولينكس 2.4لتر، لاني عنه داخل المطبخ، السعر للحبة داخل العرض 349 ريال سعودي.

قلاية السيف صحية 9 لتر، لعمل البطاطس المقرمشة بدون زيت وصحية للغاية، السعر للحبة داخل العرض 369 ريال سعودي.

دفاية كولين جدارية، للإستمتاع بالجو الدافئ في أيام الشتاء شديدة البرودة، السعر للحبة داخل العرض 179 ريال سعودي.

ميكرويف السيف 20 لتر، متعدد الإستخدامات كطهي الطعام في وقت سريع، وتسخين الطعام، وإذابة الثلج من الطعام المثلج في بضع دقائق، السعر داخل العرض 235 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ: