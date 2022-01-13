شوف عروض وخصومات اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية

خصومات اكسترا بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة تصل ل 50٪، يتوافر جميع الأجهزة المنزلية الضرورية داخل اكسترا وبأسعار منافسة فالسوق، حيث يعد من أهم الأسواق التجارية إنتشاراً ومبيعاً في المملكة ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً.

عروض اكسترا على جميع أنواع الغسالات:

غسالة توشيبا تعبئة علوية، حمولة 13.5 كيلو، إنفيرتر ستيل متوفرة باللون الأسود يوجد عليها خصم يصل 10.81٪، السعر قبل العرض 3699 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3299 ريال سعودي.

غسالة كلاس برو تعبئة علوية للإستمتاع براحة أكثر، حمولة 9 كيلو، تتميز بحوض ستانلس ستيل، متوفر باللون الأبيض بالإضافة إلى وجود خصم يصل ل3. 33٪، السعر قبل العرض 1499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1449 ريال سعودي.

غسالة أريستون تعبئة أمامية، حمولة 11 كيلو/مجفف7كيلو،متوفرة باللون الفضي، السعر داخل العرض 4699 ريال سعودي.

غسالة سامسونج تعبئة أمامية، حمولة 9كيلو، و1200 دورة، متوفرة باللون الفضي بالإضافة إلى الخصم المتوفر عليها يصل ل 35.14٪ السعر قبل العرض 3699 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2399 ريال سعودي.

عروض اكسترا على جميع الثلاجات:

ثلاجة كلاس برو 3.2 قدم باب واحد متوفرة باللون الأسود، متوفر عليها خصم لفترة محدودة يصل ل 28.78٪،السعر قبل العرض 799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 569 ريال سعودي.

ثلاجة باناسونيك باب جانب باب، 18 قدم إنفيرتر، متوفرة باللون الأسود تعتبر الأكثر مبيعاً على الإطلاق، السعر داخل العرض 5399 ريال سعودي.

ثلاجة دايو باب بجانب باب، 23.3 قدم متوفرة باللون الأبيض، تححافظ على الطعام طازج طوال الأسبوع بالإضافة إلي توافر خصم يصل ل 31.43٪،السعر قبل العرض 6999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4799 ريال سعودي.

ثلاجة كلاس برو 3.2 قدم باب بجانب باب متوفرة باللون الفضي، متوفرة بعرض لا تجعله يفوت خصم يصل ل 26.28٪ لفترة محدودة، السعر قبل العرض 799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 589 ريال سعودي.

عروض اكسترا على أجهزة المطبخ: