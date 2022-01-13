نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض وخصومات اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية - ثقفني
خصومات اكسترا بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة تصل ل 50٪، يتوافر جميع الأجهزة المنزلية الضرورية داخل اكسترا وبأسعار منافسة فالسوق، حيث يعد من أهم الأسواق التجارية إنتشاراً ومبيعاً في المملكة ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً.
عروض اكسترا على جميع أنواع الغسالات:
- غسالة توشيبا تعبئة علوية، حمولة 13.5 كيلو، إنفيرتر ستيل متوفرة باللون الأسود يوجد عليها خصم يصل 10.81٪، السعر قبل العرض 3699 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3299 ريال سعودي.
- غسالة كلاس برو تعبئة علوية للإستمتاع براحة أكثر، حمولة 9 كيلو، تتميز بحوض ستانلس ستيل، متوفر باللون الأبيض بالإضافة إلى وجود خصم يصل ل3. 33٪، السعر قبل العرض 1499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1449 ريال سعودي.
- غسالة أريستون تعبئة أمامية، حمولة 11 كيلو/مجفف7كيلو،متوفرة باللون الفضي، السعر داخل العرض 4699 ريال سعودي.
- غسالة سامسونج تعبئة أمامية، حمولة 9كيلو، و1200 دورة، متوفرة باللون الفضي بالإضافة إلى الخصم المتوفر عليها يصل ل 35.14٪ السعر قبل العرض 3699 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2399 ريال سعودي.
عروض اكسترا على جميع الثلاجات:
- ثلاجة كلاس برو 3.2 قدم باب واحد متوفرة باللون الأسود، متوفر عليها خصم لفترة محدودة يصل ل 28.78٪،السعر قبل العرض 799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 569 ريال سعودي.
- ثلاجة باناسونيك باب جانب باب، 18 قدم إنفيرتر، متوفرة باللون الأسود تعتبر الأكثر مبيعاً على الإطلاق، السعر داخل العرض 5399 ريال سعودي.
- ثلاجة دايو باب بجانب باب، 23.3 قدم متوفرة باللون الأبيض، تححافظ على الطعام طازج طوال الأسبوع بالإضافة إلي توافر خصم يصل ل 31.43٪،السعر قبل العرض 6999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4799 ريال سعودي.
- ثلاجة كلاس برو 3.2 قدم باب بجانب باب متوفرة باللون الفضي، متوفرة بعرض لا تجعله يفوت خصم يصل ل 26.28٪ لفترة محدودة، السعر قبل العرض 799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 589 ريال سعودي.
عروض اكسترا على أجهزة المطبخ:
- فيليبس بروميكس خلاط يدوي، متعدد الاستخدامات 700واط، متوفر بخصم يصل ل 15.44٪، السعر قبل العرض 259 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 219 ريال سعودي.
- مولينيكس مفرمة بصل ايسنشال 300 واط، الخصم عليها يصل ل 23.66٪، السعر قبل العرض 169 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 129 ريال سعودي.
- نينجا محضر طعام 3 في 1، يستخدم لتجهيز العصائر وفرم الأطعمة، 1200واط،متوفر باللون الأسود متوفر بخصم يصل ل 33.66٪، السعر قبل العرض 1099 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 729 ريال سعودي.
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