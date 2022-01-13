شوف أقوى عروض العثيم مول تخفيضات الشتاء الدافئة من أسواق عبد الله العثيم

أقوى عروض الشتاء الدافئة التي تقدم من أسواق عبد الله العثيم. قوموا بزيارة العثيم مول للحصول على أفضل العروض والخصومات على كافة منتجات العثيم مول التي حصلت على ثقة جميع عملائه بسبب كفائتها وجودتها العالية. ويوجد في بروشور العروض الكثير من الخصومات التي يقدمها العثيم من المنتجات الغذائية، وأواني الطهي، والفاكهة، والأجهزة الكهربائية، وهواتف المحمول الذكية. وفر واحصل على جميع احتياجاتك وتكون هذه العروض سارية من 12 يناير الموافق يوم الأربعاء إلى 18 يناير الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

عروض العثيم مول

احصل على سكر أبو فهد ناعم بوزن 10 كيلو جرام، بسعر 28.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 34.50 ريال سعودي.

قم بشراء بسكويت شاي ساده 12×100 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 10.95 ريال سعودي.

احصل على أرز الزوادة برمل مزه بوزن 10 كيلو جرام، بسعر 27.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 36.95 ريال سعودي للكيس.

اشتري جبن هالي كريم كاسات بوزن 910 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي للحبة.

أرز هالي سيلا بسمتي بوزن 10 كيلو جرام، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 71.25 ريال سعودي للكيس.

قم بالحصول على ورق عنب اميفا بوزن 1015 جم، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا 18.75 ريال سعودي للحبة.

اشتري شوربة هالي شوفان أبيض بوزن 400 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 19.50 ريال سعودي ل ثلاثة حبات.

قم بشراء صلصة طماطم هالي 8×135 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 9.31 ريال سعودي للربطة.

العثيم مول

احصل على زود دونات شوكولاتة 2 بار+2 توبست بسعر 7.95 ريال سعودي بدلا من 10.50 ريال سعودي للعلبة.

تورتة بلاك فورست وسط بسعر 39.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 49.50 ريال سعودي للحبة.

كرواسون فراولة 5+1 مجانا بسعر 5.25 ريال سعودي بعد الخم بدلا من 6.75 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على شابورة شرائح زيت الزيتون علبة، بسعر 7.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 10.50 ريال سعودي للعلبة.

أسواق العثيم مول