لو أكلت الزبادى بالطريقة دى هتخس 7 كيلو في الأسبوع من غير ريجيم

رجيم الزبادي يعتبر من أفضل الأغذية الصحية لمن يتبع حمية غذائية لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، كما أنه يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، ويحتوي على فوائد صحية كثيرة، وهو أكثر ما يساعد في فقدان الوزن، كما أنه يعمل على تحسين عملية الهضم، ويمنح البشرة النضارة والإشراق، كما أنه يغذي الشعر ويجعله أكثر حيوية.

رجيم الزبادي

إن عدم تزويد الجسم خلال فترة الرجيم وإنقاص الوزن يعمل على فقدان الجسم الكثير من العناصر المهمة، وتبدأ العديد من المشاكل الصحية تظهر كالآتي:

ارتفاع في مستوى ضغط الدم.

ظهور مشاكل في عملية الهضم والجهاز الهضمي.

زيادة في الوزن.

ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

إلا أن الزبادي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، فهو يحتوي على البروتينات والبروبيوتيك، هذه العناصر يصعب دمجها في مكون غذائي واحد، كما أنها تحافظ على صحة الجسم ووظائفه.

جدول رجيم الزبادي في ثلاثة أيام

اليوم الأول:

وجبة الإفطار: 1 ثمرة فاكهة، مع كوب من الزبادي خالي الدسم، وحبوب كاملة.

وجبة الغذاء: خضروات مع زيت الزيتون، رشة ملح وفلفل أسود، كمية قليلة من الأرز البني، مع كوب من الزبادي، وثمرة فاكهة.

وجبة العشاء: سلطة الجزر مع 50 جرام من اللحم وكوب زبادي.

اليوم الثاني:

وجبة الإفطار: سلطة الزبادي مع الخيار.

وجبة الغذاء: ربع من الدجاج المشوي مع سلطة الفلفل الأخضر، وكوب من اللبن.

وجبة العشاء: 2 كوب من الزبادي مع ثمار التوت.

اليوم الثالث: