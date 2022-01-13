شوف عروض العثيم للجوالات والأجهزة المنزلية حتي 18 يناير 2022

عروض العثيم للجوالات والأجهزة المنزلية، عروض أسواق العثيم الأسبوعية ومستمرة إلى الثلاثاء الموافق الثامن عشر من يناير الجاري وهي عروض بخصومات قوية على السلع الغذائية والمنظفات كما تقدم عروض على الجوالات وشاشات التلفزيون والكثير من الأجهزة المنزلية المختلفة المقدمة من العثيم بأفضل الأسعار وفي هذا المقال سنقدم لكم عروض العثيم للجوالات وأيضاً العروض المقدمة على الشاشات والعروض المتوفرة على مستلزمات المنزل.

عروض العثيم للجوالات والشاشات

إذا كنت من محبي شراء جوالات سامسونج فتقدم العثيم جوال سامسونج أي 52 128 جيجا بسعر 1225 ريال سعودي وجوال سامسونج أي 22 متوفر بسعر 725 ريال سعودي.

جوال شاومي سي 9 مقدم بسعر 425 ريال سعودي وجوال فيفو واي 33 اس 128 جيجا بسعر 899 ريال سعودي.

جوال تكنو بي سي1 بسعر 345 ريال سعودي.

كما تقدم في العروض أنواع مختلفة من التابلت ومنه تابلت لينوفو ام7 32 جيجا بسعر 435 ريال سعودي ويتوفر تابلت أكسيد 32 جيجا بسعر 335 ريال سعودي.

ومن شاشات التلفزيون المقدمة شاشة أورل ال اي دي سمارت 65 وشاشة سهم ال اي دي سمارت 58 وشاشة أمبيكس ال اي دي سمارت 42 وشاشة جيباس ال اي دي سمارت 40.

كما يمكنك الحصول على سماعة أبل ايربودز برو بسعر 799 ريال سعودي فقط وريسيفر وافليت ديجيتال بسعر 59 ريال سعودي.

عروض العثيم للأجهزة المنزلية المستمرة حتي الثلاثاء المقبل

تقدم العثيم عروض الشتاء الدافئة حيث يتوفر عدد كبير من مختلف أنواع الدفيات الكهربائية ومنها دفاية كولن جدارية ودفاية هومر زيت ودفاية دوتس زيت ودفاية دوتس 24اي ان اي، كما يوجد مكواة دوتس جافة بسعر 65 ريال سعودي وصانع طعام جيباس ومحضر طعام مولينكس 2.5 لتر وخلاط كينود مع 2 مطحنة ومايكرويف السيف 20 لتر وغيرها من الأجهزة والكثير من الأدوات المستخدمة في المطبخ إلى جانب عدد من مستلزمات المنزل الأخري التي تقدمها الأسواق في عروض الأسبوع.

ومن خلال هذه المقالة نكون قد قدمنا لكم بعض ما جاء بمجلة عروض أسواق العثيم في السعودية بأخر العروض الأسبوعية التي أعلنت عن توافرها داخل جميع الفروع التابعة لها بالمملكة العربية السعودية.