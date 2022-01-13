شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% علي الشاشات لفترة محدودة

عروض اكسترا الأسبوعية، تتواجد شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة من إحدى الشركات التي تستمر لتقديم أكبر وأقوى العروض معها الخصومات الرائعة جدًا والمذهلة، وكذلك تكون حريصة من أجل تقديم هذه العروض والأسعار لكي تكون متواجدة بالأسعار التي تتناسب مع كافة الأشخاص والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة اكسترا يتم تخصصها لبيع كل أنواع الإلكترونيات من خلال التجزئة والأجهزة المنزلية أيضًا وغير ذلك.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا تختص بجميع الإلكترونيات التي تقوم ببيعها بالأسعار التي تكون متناسبة مع المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي تقوم ببيع جميع الأجهزة المنزلية التي تعمل على توفيرها باستمرار، كما أن شركة اكسترا تعتبر من الشركات المتأسسة في سنة 2003، وكذلك فهي تعد شركة من الشركات المساهمة التي دخلت إلى الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية بآخر شهر ديسمبر بعام 2018، فهي تكون متخصصة في البيع لجميع هواتف المحمول مع الكاميرات ومعها العديد من الأشياء الأخرى.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا الشهرية سعر الشاشة من النوع ال جي 27 انش مع معدل التحديث 75 هيرتز شاشة فائقة الدقة 2 مللي ثانية وقت الاستجابة يكون 799 بدلًا من 879 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم البروجيكتور من النوع إل جي 500 لومين يعمل حتى 30000 ساعة باللون الأبيض سعرها يكون 1699 بدلًا من 2329 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية كانفيو من النوع توشيبا يتم توافرها من مساحة 1 تيرابايت حتى مساحة 4 تيرابايت تكون بسعر 349 بدلًا من 549 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية محرك الأقراص المحمول 2 في 1 للأجهزة التي تحتوي على موصل يو اس بي من النوع سي 9 النوع A تكون بسعر 27 ريال سعودي.

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