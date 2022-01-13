شوف خصومات بنده الشهرية خصم العام الجديد 50% لا تدعة يفوتك

خصومات بنده الشهرية، هايبر بنده يعتبر من الأسواق التي لها دور في بيع كافة المستلزمات والمنتجات التي تخص الغذاء، حيث يتوافر العديد من المستحضرات الثانية من أجل توفيرها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يقوم بإعطاء تلك المستلزمات والمنتجات التي لها جودة مرتفعة بالأسعار التي تكون متناسبة مع الأفراد في السعودية وكذلك المقيمين بها، حيث أن شركة بنده تعد من الشركات التي نالت عدة جوائز منها، جائزة تكون لأفضل وأحسن علامة من العلامات التجارية التي تتواجد في آسيا عام 2011.

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خصومات بنده الشهرية

يكون سوق بنده من أشهر وأكبر الأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقوم بتقديم الكثير من الخدمات إلى جميع كافة العملاء في المملكة العربية السعودية وكذلك في جمهورية مصر العربية التي قد وصلوا إلى مائة وست مليون زبون تقريبًا، حيث أن الهايبر يكون من أهم القطاعات التي تختص في قطاع التجزئة، وأيضًا فإن هايبر بنده له سجل كبير وعريق يرجع إلى سنة 1978.

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عروض بنده الأسبوعية اثنان لتر من الترمس المصنوع من الستانلس ستيل نوعه شاها يكون بسعر 91 بدلًا من 125 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم سعر 10 قطع من الطقم الخاص بأدوات النظافة من النوع الهلال يكون 79 بدلًا من 268.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية اثنان قطعة من طقم المقلاة المصنوع من التيفال يكون بسعر 114 بدلًا من 152 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده الشهرية الطقم المكون من ست قطع لأدوات النظافة نوعه الهلال يكون بسعر 45 بدلًا من 157.75 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية خمس قطع من الطقم الخاص بأواني الطبخ من النوع تيفال سوبر يكون بسعر 149 بدلًا من 224 ريال سعودي.

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