شوف أقوى عروض لولو هايبر الحصرية الأوفر على صفقات أبل لا تفوتها LULU

تقدم عروض لولو هايبر كبرى صفقاتها الحصرية على على منتجات أبل المختلفة بخصومات حصرية لجميع عملائها في المملكة العربية السعودية. كما أن فروع لولو عودتنا دائماً على الانفرادات والتخفيضات الحصرية في مختلف المنتجات. ففي هذا المقال نقدم لعشاق منتجات أبل كبرى الصفقات الحصرية والجديدة على أفضل منتجات وأجهزة آبل لا تفوت العرض.

أقوى صفقات وعروض لولو هايبر الأوفر على الأيفون والآيباد ماركة آبل

تقدم لولو هايبر في بداية العام الجديد كبرى الصفقات الحصرية على ماركات أبل العملاقة لأجهزة الآيباد والأيفون بخصومات مذهلة لا تفوتها.

خصم 1200 ريال على أيباد برو من آبل من الجيل الخامس، بشاشة عرض مقاسها 12.9 بوصة، ونظام التشغيل هو IOS 14.5.1. بينما يحتوي الجهاز على كاميرتين خلفيتين بدقة 10+12 ميجا بكسل، أما الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل. بالإضافة لوجود ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، وتخزين داخلي بمساحة 256 جيجا بايت. بسعر 3499 ريال بدلاً من 4699 ريال سعودي.

خصم 150 ريال على أيفون 13 برو ماكس، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت، بسعر 5549 ريال بدلاً من 5699 ريال سعودي.

صفقات لولو القوية والحصرية على اكسسوارات الهواتف الذكية من آبل

خصم 70 ريال على ساعة من آبل، الساعة مصنفة من الإصدار السابع، مقاسها 45 ملم. كما يتوفر منها اللون الأبيض والرمادي، بسعر 1899 ريال بدلاً من 1969 ريال سعودي.

خصم 300 ريال على سماعة أذن لاسلكية متوفرة باللون الأبيض من أبل إير بودز برو. بسعر 799 ريال بدلاً من 1099 ريال سعودي.

احصل على توفير 700 ريال على ساعة من آبل من الإصدار الرابع، بمقاس 44 ملم. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers الحصرية من آبل على أجهزة اللابتوب

خصم 900 ريال ماك بوك اير من آبل، بمعالج كور أي 3، وشاشة عرض حجمها 13.3 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل IOS. كما أن مساحة قرص التخزين 256 جيجا بايت اس اس دي، وسعة الرام 8 جيجا بايت. احصل عليه بسعر 3799 ريال بدلاً من 4699 ريال سعودي.