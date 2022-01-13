شوف عروض جرير على الجوال والشاشات والأجهزة تصل ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم

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عروض جرير السعودية، تكون شركة جرير رائدة بالأسواق المتخصصة في متطلبات المكاتب والمدارس، كما يتوافر في المكتبة كل الألعاب التي يحتجونها ويريدونها كافة الأطفال مع تواجد الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأثاث المكتبي أيضًا، كما أن مكتبة جرير تكون متميزة بالسمعة الرائعة والجميلة التي استحوذتا بين كل العملاء، وكذلك فإن مكتبة جرير قد نالت على احترامًا وشعبية كبيرة بجميع جهات المملكة العربية السعودية بين الزبائن جميعهم، حيث أن الشخص الذي قام بتأسيس تلك المكتبة هو “عبد الرحمن ناصر ألعقيل”.
عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 70%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من المكاتب الكبيرة والشهيرة والقوية التي تتواجد بين كافة الأسواق والمتاجر بالمملكة العربية السعودية كما أن عدد أفرع هذه المكتبة قد وصل إلى تسعة وثلاثون فرعًا تقريبًا في عدة مناطق متواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن العدد الخاص بالموظفين بمكتبة جرير كانوا حوالي ألف ومائتان عميل من متنوع الجنسيات، وكذلك فإن الفرع الأول الخاص بمكتبة جرير كان في سنة 1979 بمحل كان ضئيل الحجم يتم تخصصه لبيع جميع الأدوات المدرسية والقرطاسية والمجلات والكتب في المتنبي بالرياض.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على سعر ماك بوك آير 13 إنش سعة 512 جيجا بايت 8 جي رام يكون 5499 ريال سعودي بدلًا من 6199 ريال سعودي.
- خصومات جرير كمبيوتر المحمول من النوع أسير سويفت 1 إس إف 34-114 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام يكون بسعر 1649 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير لاب توب من النوع آسوس فيفو بوك إس 435 أي A سعة 512 جيجا بايت 8 جي رام يكون بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي بافيليون 15 EH 1007 إن إكس سعة 512 جيجابايت 16 جي رام يكون بسعر 3299 بدلًا من 3599 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع ديل الينوور إم سعة 8 جيجا بايت 32 جي رام الخاص بالألعاب يكون سعره 9999 ريال سعودي بدلًا من 10599 ريال سعودي.
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