نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير رهيبة هذا الأسبوع.. إليكم أسعار أيفون 13 والتسهيلات الرائعة في طرق السداد في المقال التالي
عروض جرير ايفون 13، عروض جرير السعودية موضوع مهم جدًا لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن jarir bookstore مكتبة جرير تقوم بعمل عروض بشكل أسبوعي على منتجاتها وأغلب العروض تكون على الأجهزة الكهربية والأجهزة الإلكترونية وذلك ما يبحث عنه الكثيرين لأن الأجهزة الإلكترونية أسعارها مرتفعة هذه الأيام نظرًا لتقدم التكنولوجيا، وخلال هذا الموضوع سيكون الحديث عن عروض مكتبة جرير هذا الأسبوع.
عروض جرير اليوم الشاملة على الأجهزة الالكترونية وعرض استبدال أي هاتف ذكي بـ جالكسي S21 FE 5G
مكتبات جرير أون لاين
تم تأسيس مكتبات جرير منذ العديد من السنوات كان فتح اول فرع منه في الثمانينات من القرن الماضي، وتم فتح الفرع الثاني في التسعينات، وكان المعروف أن مكتبات جرير متخصصة بالأدوات المدرسية والمكتبية، ولكن الآن بعد التوسع الكبير الذي حدث فيها أصبحت تبيع الأجهزة الإلكترونية أيضًا بجانب الأدوات المدرسية، وتتميز جميع منتجاتها بالجودة العالية وتبيع منتجاتها بطريقتين الأولى اون لاين وتكون بالتجزئة أما الأخرى جميلة.
عروض جرير للجوالات
تقدم مجموعة مكتبات جرير كل أسبوع مجموعة من العروض المتميزة وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- تقسيط جوالات جرير آيفون آبل برو ماكس 13 سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 5699 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير آبل آيفون ب برو ماكس 13 سعته التخزينية 128جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي
- عروض جوالات جرير جوال آبل آيفون 13 ميني سعته 512 بسعر لونه أزرق 4799 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات آيفون آبل برو ماكس 13 سعته التخزينية 256 جيجا بيت لونه فضي بسعر 5699 ريال سعودي.
- كود خصم جرير آبل آيفون ميني 13 سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 3799 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم آيفون آبل برو ماكس 13 سعته التخزينية 256 جيجا بيت لونه دهبي بسعر 5699 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير جوال آبل آيفون 13 ميني سعته 512 بسعر لونه أحمر 4799 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير آبل آيفون ميني 13 سعته التخزينية 256 جيجا بايت سعره لونه أزرق 3799 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف آيفون برو ماكس 13 سعته التخزينية 512 جيجابايت 6699 ريال سعودي.
- عرض جرير جوال آبل آيفون 13 ميني سعته 512 بسعر 4799 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف آيفون برو ماكس 13 سعته التخزينية 512 جيجابايت لون فضي 6699 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون جوال آبل آيفون 13 ميني سعته 512 بسعر لونه وردي 4799 ريال سعودي.
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