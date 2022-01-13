شوف عروض الشتاء الدافئة من أسواق العثيم بأقوي التخفيضات التي تصل إلى 50%

فصل الشتاء يحتاج لتناول كميات كبيرة من الطعام التي تمد الجسم بالطاقة والتدفئة وتتيح أسواق العثيم أقوي عروض التوفير الشتوية التي يحتاجها كل منزل في هذا الموسم وتقدم هذا الأسبوع خصومات هائلة متنوعة تتراوح بين 19% إلى 50% على السلع الغذائية وتقدم عروض طازجة على اللحوم، وتوفر أيضا أنواع مختلفة من المعلبات، أدوات مطبخية، وأجهزة كهربائية،

وفر 52% عند شراء حبة واحدة من عبوة التوفير شاي ليبتون بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 39.25 ريال سعودي.

وفر 41% وأشتري كيس أرز تاج محل سيلا بسمتي هندي 10 كيلو سعر الكيس 49.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي.

وفر13% عند شرائك كرتونة دجاج ساديا مجمدة 10 × 1000 جرام بسعر 128.50 ريال سعودي بدلاٍ من 148.00 ريال سعودي.

وفري 46% صابون تايد بودرة مركز 5 كيلو سعر الكيس 38.95 ريال سعودي بدلاً من 71.95 ريال سعودي.

متوفر شراء 3 حبات لكل عميل ووفري 40% عند شراء زيت نور دوار الشمس 1.50 لتر