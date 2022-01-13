نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الشتاء الدافئة من أسواق العثيم بأقوي التخفيضات التي تصل إلى 50% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الشتاء الدافئة من أسواق العثيم بأقوي التخفيضات التي تصل إلى 50% - ثقفني
فصل الشتاء يحتاج لتناول كميات كبيرة من الطعام التي تمد الجسم بالطاقة والتدفئة وتتيح أسواق العثيم أقوي عروض التوفير الشتوية التي يحتاجها كل منزل في هذا الموسم وتقدم هذا الأسبوع خصومات هائلة متنوعة تتراوح بين 19% إلى 50% على السلع الغذائية وتقدم عروض طازجة على اللحوم، وتوفر أيضا أنواع مختلفة من المعلبات، أدوات مطبخية، وأجهزة كهربائية،
- وفر 52% عند شراء حبة واحدة من عبوة التوفير شاي ليبتون بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 39.25 ريال سعودي.
- وفر 41% وأشتري كيس أرز تاج محل سيلا بسمتي هندي 10 كيلو سعر الكيس 49.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي.
- وفر13% عند شرائك كرتونة دجاج ساديا مجمدة 10 × 1000 جرام بسعر 128.50 ريال سعودي بدلاٍ من 148.00 ريال سعودي.
- وفري 46% صابون تايد بودرة مركز 5 كيلو سعر الكيس 38.95 ريال سعودي بدلاً من 71.95 ريال سعودي.
- متوفر شراء 3 حبات لكل عميل ووفري 40% عند شراء زيت نور دوار الشمس 1.50 لتر
- استمتع بالطعم اللذيذ للشابورة شرائح زيت زيتون سعر العلبة 7.95 ريال بدلاً من 10.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الحلويات الشرقية المشكلة فقط 19.95 ريال بدلاً من 26.50 ريال.
- كنافة بالقشطه بخصم 50% اي بسعر 20 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 40 ريال. معجنات مشكلة بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 34,95 ريال. تورتة بلاك فورست وسط بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من و49.50 ريال. كوكيز الشوكولاته ديلوكس متوفر بعبوتين مختلفتين وسط بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 23.50 ريال، أما العلبة الكبيرة بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.
- كنافة بالقشطه بخصم 50% اي بسعر 20 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 40 ريال. معجنات مشكلة بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 34,95 ريال. تورتة بلاك فورست وسط بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من و49.50 ريال. كوكيز الشوكولاته ديلوكس متوفر بعبوتين مختلفتين وسط بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 23.50 ريال، أما العلبة الكبيرة بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.
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