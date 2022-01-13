شوف أقوى عروض العثيم للشتاء على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات othaim mall

يقدم مول العثيم أقوى عروض العثيم هذا الأسبوع بمناسبة بداية فصل الشتاء. فمن المعروف ان شهر طوبة من أكثر شهور السنة برودة ويقدم المول باقة مميزة من أهم التخفيضات على الأجهزة المنزلية والإلكترونية. فقد وفر المول مجموعة متميزة من الدفايات الجدارية والعادية كما توجد دفايات الزيت أيضاً. ومن بين المتاح أجهزة القلايات الهوائية والزيتية بالإضافة إلى الخلاطات ومحضرات الطعام وغيرها مئات السلع التي لا غنى عنها.

عروض العثيم

استمتع بشتاء دافيء مع الخصومات التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع على الدفاياة الكهربية، ومن أهم الماركات المتاحة في بروشور العروض ماركة دوتس، هومر وكولين.

احصل على دفاية دوتس زيت 11 ريشة بسعر 199 ريال سعودي فقط، كما يمكنك شراء دفاية من نفس النوع 13 ريشة مقابل 219 ريال.

اشتري دفاية هومر زيت 11 ريشة مقابل 229 ريال بينما 13 ريشة بسعر 259 ريال فقط.

يوفر العثيم دفاية كولين الجدارية مع جهاز تحكم عن بعد مقابل 179 ريال سعودي.

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استمتع بجو دافيء داخل المنزل بشراء دفاية دوتس 24 اي- إن اي بسعر 129 ريال للحبة.

قلاية السيف الكهربائية الصحية سعة 9 لترات بسعر 369 ريال للحبة، تمنحك الفرصة لطهي العديد من الوجبات الصحية في أقل وقت وبأعلى جودة وبنسبة دهون أقل.

قومي بقلي الأطعمة المختلفة بسهولة وسرعة مع قلاية زيت كولين العميق سعة 3 لتر المعروضة بسعر 135 ريال فقط.

العثيم مول

الآن تستطيع شراء أنواع مختلفة من الشاشات الإلكترونية من أشهر العلامات التجارية، حيث يقدم العثيم عروض على شاشات جيباس وإمبيكس وأرو الذكية عالية الوضوح.

احصل من أسواق العثيم على شاشة أمبيكس ال أي دي سمارت 42 بوصة مقابل 869 ريال للحبة.

اشتري شاشة جيباس إل أي دي سمارت 401 بوصة مقابل 969 ريال.

بسعر 1879 ريال للحبة يمكنك شراء شاشة أرو إل أي دي سمارت 65 بوصة ذكية عالية الوضوح.