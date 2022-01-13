شوف عروض هايبر بنده لشتاء 2022 وعروض اشتري حبة والأخرى هدية.. خصومات دافئة في هذا البرد

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عروض هايبر بنده، عروض هيبر بندة السعودية موضوع من الموضوعات التي يكثر السؤال عنها في مواقع البحث المختلفة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لأن كما تعود المواطنين أن هايبر بنده عروض مميزة وتخفيضات قد تصل إلى 50% من قيمة المنتج وذلك على منتجات تحتاج إليها جميع المنازل، وخلال السطور القادمة إليكم أقوى وأفضل العروض والتخفيضات التي يقدمها هايبر بنده على المواد الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية والعديد من المنتجات الأخرى.
عروض بنده اليوم الخميس وأقوى تخفيضات العودة للمدارس 1+1 الرائعة
عروض بنده اليوم
بندة وهايبر بندة واحدة من أكبر شركات ومتاجر البيع بالتجزئة في السعودية، وتعتبر أيضًا واحدة من أهم وأكبر شركات التجزئة بالشرق الأوسط، يوجد منها ما يزيد عن 200 فرع في جميع أنحاء دولة السعودية وخارجًا في الدول العربية أيضًا، كان مالكها ومديرها التنفيذي هو حمود البراهيم، ولكن بعد أن انتقل الى رحمة الله تم تعيين مدير تنفيذي لها.
عروض هايبر بنده بصفحة واحدة
هذا الأسبوع تقدم مجموعة هايبر بنده العديد من التخفيضات النارية على معظم منتجاتها، والعروض سارية في كافة الفروع حتى نفاذ الكمية، وإليكم بعض من تلك العروض:
- عروض هايبر بندة جدة 1+1 جمبري مطبوخ وزن الكيس 500 جرام بسعر 95. 117 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع 1+1 بطاطس داري حجم الكيس 1كيلو جرام بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم 1+1 خضروات مشكله بسعر 11.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة 1+1 أصابع الدجاج جامبو الكبير حجم الكيس 1 كيلو جرام بسعر 37.95ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده 1+1 برجر دجاج مغلف بالخبز 8 انقطع الكبير حجم الكيس 400 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع 1+1 قطع الدجاج الكبير حجم 400 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده 1+1 خضار مشكل داري بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية 1+1 ملوخية فاصوليا خضراء 400 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي 1+1 خضار مشكل امريكانا وزن 900 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده 1+1 برجر الدجاج بالبقسماط أمريكانا وزن 840 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 1+1 كريمة البندق والكاكاو بنده وزن 750 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده 3+3 شبيهة قشطة المراعي وزن 170 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي.
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