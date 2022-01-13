أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفى الآغا

يبحث الكثيرون عن أرقام مسابقة الحلم وبالأخص في الوطن العربي. وذلك ليربحوا جوائز نقدية أو سيارات لذلك يزيد البحث عن كيفية الاشتراك بصورة صحيحة، وهذا ليضمنوا الفوز في هذه المسابقة وهي من أكثر المسابقات شهرة في الوطن العربي، كما يبحث العديد من الناس عن موعد إعلان نتيجة السحب للمسابقة، وذلك بعدما أعلن مصطفى الآغا عن الاستمرارية في فتح التقديم والاشتراك في المسابقة، بالإضافة للترقب لموعد السحب الجديد لهذا العام 2022، حيث يصل مقدار الجائزة هذا العام ما يقارب نصف مليون دولار أمريكي، كما أنه سيحصل على منزل في جزر اليونان وما زال هناك فرصة للتسجيل في المسابقة حتى إعلان موعد السحب.

مسابقة الحلم لعام 2022 مع مصطفى آغا

يقوم الكثير من الناس بانتظار موعد السحب في مسابقة الحلم والذي يذاع على الهواء مباشرة على قنوات mbc1. ولقد تم إجراء عمليات سحب خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث بلغت واحدة من هذه الجوائز ما يقارب 125 ألف دولار أمريكي. وبغلت الجائزة الثانية ما يقارب ربع مليون دولار، كما يوجد سحب في خلال الأيام القادمة وقد تصل الجائزة لحوالي نصف مليون دولار أمريكي، بالإضافة لاستمرار الكثيرون في المسابقة لكل من يريد التسجيل فيها، ولقد صرح الإعلامي مصطفى آغا من خلال البرنامج الخاص به عن طريقة سريعة وخاصة للتسجيل في المسابقة، والتي تتم عبر الأرقام التي أعدها من قبل المسابقة، حيث تم تحديد أرقام تليفون أرضي لكل البلاد إلا اليمن وسوريا حيث يمكنهم التقديم من خلال جوال الشخص.

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أرقام مسابقة الحلم الخاصة بالوطن العربي

يمكن التسجيل في مسابقة الحلم من خلال عدة أرقام خاصة بالدول العربية حيث يقوم المتسابق بإرسال رسالة يوجد بها كلمة حلم أو dream على الرقم الخاص ببلده، ولمعرفة أرقام الدول لإرسال الرسالة من خلالها كالتالي: