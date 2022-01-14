شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية بمناسبة العودة للمدارس

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع يقوم هايبر بنده تقديم أقوى العروض والخصومات بمناسبة العودة للمدارس، ويتسارع جميع عملاء هايبر بنده للحصول على منتجاته التي تتميز بالجودة العالية، كما أن هايبربنده يقوم بتقديم أفضل العروض والخصومات في كل أسبوع، ويعرض بنده هذا الأسبوع بتقديم أقوى العروض والخصومات على الأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي، والمنتجات الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات العناية بالأطفال، كما يوجد في بروشور العروض الكثير من العروض الأخرى التي يقدمها الهايبر وفي السطور القادمة سنقوم بعرض لكم بعض من هذا العروض.

عروض هايبر بنده

احصل على زيت زيتون ممتاز عافية بسعة 500 مل، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء زيت نباتي العربي بسعة 2.9 لتر، بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري زيت دوار الشمس بسعر 33.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي للحبة، وبسعة 2.9 لتر.

قم بالحصول على زيت زيتون بكر ممتاز بالفلفل/ بالريحان عافية بسعة 250 مل، وبسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من37.90 ريال سعودي(1+1).

احصل على زيت طبخ ليزا بسعة 1.5 لتر، بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 17.50 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء زيت زيتون بكر ممتاز عافية بسعة 2 لتر، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 68.95 ريال سعودي للحبة.

عروض بنده

اشتري زيت زيتون بكر ممتاز عافية بسعة 1 لتر، بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على زيت دوار الشمس عافية (2×1.5 لتر)، بسعر 35.95 ريال سعودي بدلا من 44.10 ريال سعودي للحبة.

تخفيضات بنده

احصل على صدور دجاج طرية دراي بوزن 2 كيلو، بسعر 44 ريال سعودي بدلا من 55.50 ريال سعودي للكيس.

نقانق دجاج دو بوزن 400 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 25.50 ريال سعودي (1+2).

اشتري لب الجوافة / فراولة مونتانا بوزن 1 كيلو، بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 38.85 ريال سعودي (1+2).

أقوى عروض بنده اليوم