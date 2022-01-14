نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية بالسعودية أوفر أسعار الأجهزة وخصومات مذهلة من أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية بالسعودية أوفر أسعار الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وتخفيضات أسواق العثيم في موسم الشتاء، وعروض الشتاء الدافئة حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022، تقدم اسواق عبد الله العثيم نشرة العروض الأسبوعية الخاصة بجميع فروع العثيم مول المنتشرة بمختلف مناطق ومدن المملكة السعودية، وتعرض نشرة العروض مجموعة كبيرة ومتنوعة من أجود أنواع المقاضي الشهرية، وذلك بالإضافة إلى بعض عروض الأجهزة الكهربائية والأجهزة المختارة ضمن عروض الإلكترونيات ومنها أجهزة الهواتف الذكية، وملحقات الهاتف من اكسسوارات الجوال المختلفة، وذلك إلى جانب الشاشات التلفزيونية الذكية متعددة الوظائف وتستخدم لتخدم في أكثر من وظيفة.

عروض العثيم الاسبوعية في السعودية

تسوق احتياجاتك الإلكترونية من العثيم نت من خلال الموقع الرسمي لأسواق عبد الله العثيم، أو من خلال تطبيق العثيم الجديد، وتعرف على أقوى التخفيضات والخصومات المعروضة في الفروع المنتشرة بمنطقتك وداخل مدينتك، وذلك ضمن أفضل خدمات العثيم ماركت لعملائه، بحيث يسهل على العملاء عملية التسوق وشراء المنتجات اليومية والإلكترونية والكهربائية، وذلك من خلال عرض المنتجات بوصف دقيق والسماح للعملاء بعمل مقارنات بين الأسعار وجودة المنتجات واختيار ما يناسبهم.

العثيم ماركت

تعرض نشرة العروض الأسبوعية في أكبر متاجر السعودية أسواق العثيم قطع مختارة من أجهزة الدفايات الكهربائية، التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، فهي تعمل كمنقي للهواء وتحيط المكان بالدفء، كما أنه تتخلص من الرطوبة في الجو من خلال عامل التنقية والتجفيف، ومزودة بريموت كنترول لإمكانية التحكم في درجة الحرارة ووضعية الدفاية عن بعد، وذلك إلى جانب الدفاية المتنقلة والتي يمكنك اصطحابها لأي مكان والحفاظ على أجواء الدفء حمايةً من البرد القارص.

دفاية جدارية من كولين مزودة بريموت كنترول بسعر 179 ريال.

جهاز دفاية كهربائية من دوتس بسعر 129 ريال.

دفاية زيت من دوتس 11 ريشة بسعر 199 ريال، و 13 ريشة بسعر 219 ريال.

هومر دفاية زيت 11 ريشة بسعر 229 ريال، و 13 ريشة بسعر 259 ريال.

اسواق العثيم

يهتم العثيم ماركت أيضًا بالأجهزة الكهربائية التي تساعد على تسهيل عملية إعداد الطعام بشكل صحي، وذلك إلى جانب أجهزة الخلاطات والغلايات الكهربائية وجهاز مسخن السندويتشات للإستمتاع بالوجبات الخفيفة بسهولة خلال دقائق معدودة في فصل الشتاء.