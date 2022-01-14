شوف عروض العثيم الدافئة أقوى الخصومات بمناسبة دخول الشتاء لا تفوتك othaim offers

عروض العثيم يبحث عنها الآلاف كل يوم ليقوموا بزيارة أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. فقد انطلقت عروض أسواق العثيم هذا الأسبوع تحمل شعار الدفء وتخفيضات كبيرة على السلع المتنوعة ما بين الأجهزة الإلكترونية والسلع الغذائية وغيرها. ويضم بروشور العروض خصومات مميزة على أنواع مختلفة من السلع الغذائية من زيوت وسكر، أرز، أغذية معلبة ومكسرات والتوابل أيضا. حيث تجذب المكسرات الكثير من الأشخاص خاصة خلال فصل الشتاء الذي يميل فيه الناس إلى البقاء داخل المنازل وتناول المصليات مع العائلة.

عروض العثيم

يقدم العثيم مول مجموعة تخفيضات هائلة على منتجات أمريكانا الشهيرة، حيث تتضمن الخصومات خصم على البرجر، قطع الدجاج، مسحب الدجاج، كباب شيش وسوبر شيش دجاج أيضا.

احصل على حبتان من جبن كرافت شيدر المعلب وزن العلبة مائة جرام مقابل ٩.٥٠ ريال بدلا من ١٣.٥٠ ريال.

حبتان من زبدة لورباك الغير مملحة وزن الحبة مائة جرام بسعر ٨.٥٠ ريال بدلا من ١٣.٥٠ ريال.

يقدم العثيم مول أيضا تخفيضات مميزة على منتجات شركة ساديا للأغذية المعبأة من خضراوات ودواجن بأقل الأسعار.

احصل على حبتين من بامية زيرو وزن ٤٠٠ جرام مقابل ١٤.٩٥ ريال بدلا من ٢١.٩٠ ريال.

اشتري بطاطس مقلية وزن ٢.٥ كيلو جرام من ساديا سعر الكيس ١٥.٩٥ ريال بدلا من ٢٩.٩٥ ريال.

كرتون من دجاج ساديا المجمد وزن الحبة ١٤٠٠ جرام بسعر ١٤١.٩٥ ريال بدلا من ١٦٣ ريال.

أسواق العثيم

احصل على ثلاث حبات من مفروم الغنم السعودي وزن الحبة أربعمائة جرام مقابل ٧.٩٥ ريال بدلا من ١١.٢٥ ريال.

اشتري كرتون من دجاج داري المجمد وزن ١٢٠٠ جرام للحبة مقابل ١٣٢.٩٥ ريال بدلا من ١٥٧.٩٥ ريال.

زيتون كوبوليفا أسود بدون عجز سعر الكيلو ٢٣.٩٥ ريال بدلا من ٣٠.٦٢ ريال.

زيت زيتون كوبوليفا زجاج وزن نصف كيلو جرام بسعر ١١.٩٥ ريال بدلا من ١٦.٥٠ ريال.

العثيم مول

عرض على مايونيز فيكتو وزن ٨٥٠ جرام بسعر ٩.٩٥ ريال بدلا من ١١.٥٠ ريال.

احصل على جالون من كاتشب فيكتو وزن ٥ كيلو جرام بسعر ١٥.٩٥ ريال بدلا من ١٩.٥٠ ريال.

يوفر مول العثيم تخفيضات رائعة على المطهرات ومساحيق الغسيل والمناديل والمنظفات المختلفة حيث يمكنك شراء مبيض ملابس روكس عرض عبوتين والثالثة مجانا بسعر ٢١.٩٥ ريال بدلا من ٢٤.٥٠ ريال.

Othaim offers

استمتع بالطعم المميز والفوائد العديدة المكسرات اكسترا المشكلة مقابل ٦٦.٩٥ ريال للكيلو.

علبة من هيل زدني حب وزن العلبة ١٥٠ جرام بسعر ٢٠.٧٥ ريال.

احصل على كيلو من السميد الخشن مقابل ٥.٥٠ ريال.