شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra خصومات مدهشة لفترة محدودة من أكسترا السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصومات مدهشة من موقع اكسترا اون لاين متاحة فقط لفترة محدودة مع مفاجآت جديدة بكل فروع أكسترا السعودية، والتي تضم أجهزة ذكية من أحدث الإصدارات الحصرية التي يتطلبها معظم العملاء في المملكة العربية السعودية والتي يمكنكم شرائها مع الإستفادة بخدمة تقسيط اكسترا المميزة.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra خصومات مدهشة لفترة محدودة من أكسترا السعودية

تتيح اكسترا عروض مدهشة لكل عملائها على الجوالات والإلكترونيات وملحقاتها، حيث تجدون معها تخفيضات كبرى لفترة محدودة تشمل مختلف الأجهزة الإلكترونية التي تحتاجون إليها، سواء الجوالات، أو الشاشات، أو أجهزة اللاب توب، أو أجهزة الطباعة الذكية، ونستعرض معكم التفاصيل الخاصة بالأسعار والمواصفات في الفقرات التالية فتابعونا.

عروض اكسترا

نعرض لكم من خلال الفقرات التالية تخفيضات اكسترا على أكثر أجهزة الجوال طلبًا في متاجر السعودية بأسعار مغرية جدًا ستدهشكم، والتي متاح بها خصومات على أجهزة جوالات اكسترا ايفون iphone وإصدارات اكسترا سامسونج samsung المسيطران على سوق الجوالات في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

extra

جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس samsung galaxy a52s 5g ، الجيل الخامس 5 جي، بسعة للذاكرة الداخلية للتخزين بسعة 128 جيجا بايت، متاح باللون الأسود، بسعر 1499 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من مبلغ 1649 ريال سعودي، مع خصم نسبته 9.09%.

جوال ابل ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max ، الجيل الخامس 5 جي، بسعة للذاكرة الداخلية للتخزين بسعة 128 جيجا بايت، متاح باللون الذهبي، بسعر 5119 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من مبلغ 5199 ريال سعودي، مع خصم نسبته 1.53%.

اكسترا

متاح في فروع اكسترا لابتوب من ماركات اسوس وايسر بالمواصفات التي يحتاجها معظمنا في أجهزة اللابتوب، والتي تشتمل على مساحات كبيرة للذاكرة الداخلية، مع سعة مثالية للرامات، مما يتيح لكم إستخدام الجهاز في مختلف المهام على المستوى العملي أو الترفيهي، كما تتيح لكم أحدث أجهزة الطباعة بتقنيات عالية.

أكسترا

تقدم لكم اكسترا شاشات مميزة للألعاب بجودة عالية تقدم لكم تجربة ممتعة أثناء اللعب، كما يوجد كذلك أجهزة إلكترونية خاصة بملحقات الأجهزة الذكية بكل أنواعها هواوي huawei وابل، هذا مع أجهزة بروجيكتور متطورة تصلح لكل أغراض العرض، ونترككم مع الأسعار بعض الخصم، والتي تجدوها لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية.

كنتم مع أقوى الخصومات المتاحة على أجهزة اكسترا جوالات ولابتوب وشاشات، بخصوماتها المدهشة من كل الماركات، كما عرضنا لكم أسعار أجهزة الطباعة وملحقات الإلكترونيات الذكية مع أحدث التخفيضات المقدمة من إكستر ا السعودية، وانتظرونا مع جديد الخصومات التي نقدمها لكم كل يوم من كل المتاجر الكبرى.