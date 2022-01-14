نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جديدة وخصومات مذهلة تصل لـ50% في العثيم السعودية الآن على جميع السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت العثيم على أن تلبي لكافة عملائها كل ما يحتاجون إليه من منتجات وذلك بأقل سعر، فتعتبر الخصومات والتخفيضات من أهم المزايا التي تمتعت بها أسواق العثيم فهي حرصت دومًا على ألا تسبب عاق في ميزانية العميل لذلك الأسعار مناسبة للجميع، وسوف نقدم إليكم أقوى العروض الحصرية على المنتجات الغذائية.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

وفرت العثيم عروض على مختلف المنتجات الطازجة والصحية بنسبة 100% فمن بين المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي” شامبو فارمس من جميع الأنواع، صابون دورو بالورد والحليب، ورق نشاف سانيتا، حفائظ بامبي كبير جامبو، شامبو هيربال توت أحمر، مناديل جونسون غير معطرة، شامبو أطفال جونسون بخاخ، كريم جونسون للجسم زبدة، صابون وفير بلاس بودرة كيس، صابون تايد بودرة مركز، جل أريال للغسالات أتوماتيك، صابون أريال أصلي، منظف زجاج غدير، مطهر داك، منظف سوبر جل العملاق، منظف حمام فلاش، جبن برايد زيرو دسم شرائح، جبن المراعي شرائح قليل الدسم”.

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية

اتسمت العثيم بالكثير من السمات التي بفضلها استطاعت العثيم أن تحظى على ثقة العملاء وأن توفر إلى عملائها كل ما يحتاجون، فمع نهاية كل أسبوع حرصت العثيم على أن توفر كافة متطلبات عملائها سواء من مستلزمات تنظيف أو من أجهزة كهربائية أو منتجات غذائية من مخبوزات وفواكه وخضروات وحلوى وكل ما يحتاج إليه من منتجات التي من بينها كلًا من التالي” بيتزا لحم كبير، لبنة مرسين تركية، مربى فراولة شامية، زيتون مصري أخضر، لبنة استرا و رنجة مصرية سي فود مدخنة، دجاج الأسياح فروج طازج مبرد، ملفوف أحمر وخس، زنجبيل و ليمون”.

يحتوي العرض أيضًا على كلًا من” بطاطس ولحم عجل بالعظم مبرد، هيل جواتيمالا، برتقال أبو صرة وطماطم، كمون حب، تمر صلج، خبز وخبر محمص توست، كما يحتوي على الفواكه التي منها جوافة وموز”.

يحتوي العرض أيضًا على القهوة برية عربي فاتح و.جريب فروت مصري، زبدة نادك غير مملحة، جبن هالي مثلث، جبن هالي موزاريلا مبشورة، جبن المراعي موزاريلا بلوك، جبن كرافت شيدر.